La decisión de Carla Barber sobre el nombre de su hijo: 'Nada más verle, supe que no podía ser Romeo'

"Con ímpetu, coraje y fuerza... así has llegado, antes de lo previsto como yo presentía. Ha sido un día mágico y maravilloso. Gracias por hacerme feliz, gracias por estar en nuestras vidas". Este es el mensaje con el que Carla Barber anunció el nacimiento de su segundo hijo. La que fuera Miss España 2015 se convirtió de nuevo en madre el pasado viernes, 7 de abril, aunque la fecha de parto estaba fijada para el 22 de abril. Ella tenía ese presentimiento y se ha cumplido, ya que su bebé tenía muchas ganas de nacer.

"Quería que fuese en el mismo hospital y con el mismo equipo que trajo al mundo a Bastian, sin embargo, Dios quiso que nuestro guerrero llegase al mundo este Viernes Santo. Ha llegado casi un mes antes de lo que hubiera debido, adelantándose y llegando al mundo con muchísima fuerza. El momento en que nació fue increíble e inolvidable", ha explicado Carla, que está utilizando sus redes sociales para compartir con sus fans cómo están viviendo estos días.

Además, la doctora especializada en medicina estética ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que ha decidido ponerle a su bebé otro nombre: "Nada más escucharle y verle, supe que su nombre no podía ser Romeo, como habíamos pensado ponerle". Finalmente, su segundo hijo se llama Bosco Barber Rodríguez. "Mismos apellidos que su hermano Bastian desde que nació", ha dicho.

Carla, que está en pleno proceso de recuperación de la cesárea, está pasando estos en su casa de las Palmas de Gran Canaria, donde se encuentra rodeada de su familia. Hasta allí había viajado para celebrar la baby shower de su segundo hijo con su círculo más íntimo, sin embargo, como se adelantó el parto finalmente han terminado convirtiéndola en una fiesta de bienvenida para el pequeño Bosco.

Tal y como se puede ver en la imagen, no faltaron los globos de colores, las flores... y una decoración que estaba inspirada en los conejos. Tanto la tarta como los peluches, los carteles, tarjetas... y todo el menú, siguieron la misma temática que había elegido Carla para celebrar por todo lo alto su segunda maternidad.

"Hoy he estado de desconexión absoluta. Tengo el cuerpo cansado y la mente agotada. Llevaba semanas sintiendo que mi bebé vendría antes de tiempo y no me equivoqué. Estos últimos meses han sido de muchos cambios, adaptación a nuevas situaciones y preocupaciones que he intentado llevar siempre con actitud positiva y la mejor de las sonrisas", ha dicho la doctora haciendo referencia a esta nueva etapa de su vida que ha comenzado desde que decidió separarse del padre de sus hijos.

Fue el pasado mes de marzo cuando Carla anunció que había roto su relación con Joseph, con el que salía desde 2021. "Hace unos meses tomé la decisión más difícil de mi vida y puse fin a la relación sentimental en la que me encontraba. Lo hice pensando en todo momento en mis hijos y en su bienestar, además de en mi salud en el momento tan importante en el que me encuentro", dijo la exconcursante de Supervivientes, asegurando que: "Joseph y yo mantendremos siempre una relación respetuosa y centrada en el bienestar de nuestros hijos, gracias al cariño que nos profesamos y al amor que nos une y unirá siempre a ellos. Pedimos respeto para nosotros y nuestras familias. El amor es y siempre será nuestra constante. Gracias por vuestros mensajes llenos de cariño y apoyo, de todo corazón".