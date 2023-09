Carla Barber protagoniza las fotos más espectaculares con su pareja, el cirujano Carlos Rubí, juntos en una boda

Dicen que de una boda suele salir otra y, aunque nunca se sabe, tal vez en el caso que nos ocupa sea todavía un poco pronto para vislumbrar un posible 'sí, quiero'. Nos referimos a Carla Barber, a quien en los últimos meses vemos más radiante que nunca desde que comparte su vida con el cirujano plástico Carlos Rubí. Esta vez, los dos enamorados nos han regalado las fotos más espectaculares que hasta ahora habíamos visto de ellos juntos, concretamente las que se hacían ambos durante su asistencia a un enlace matrimonial en Marbella.

Ambos pueden presumir de un físico envidiable, por lo que si a esto le unimos unos looks de lo más elegantes... la conjunción que resulta es realmente imponente. Para la ocasión, la modelo de 33 años lucía un precioso vestido largo de tirantes que le quedaba como un guante, mientras que su chico estaba hecho un pincel con su traje de chaqueta y corbata que en la parte superior definía sus brazos musculados.

La influencer canaria y su novio forman sin lugar a dudas una de las parejas más atractivas del momento en el panorama nacional de las celebrities, hecho más que patente tras verlos como los invitados perfectos en la cita a la que acudieron. "Celebrando el amor", comentaba primero ella durante el festejo, mientras se inmortalizaba de paso con Carlos muy cariñosa. "Magia hasta el final", escribía después en su perfil público para definir lo que allí se estaba viviendo.

Han pasado poco más de tres meses desde que los dos doctores expertos en medicina estética posaran públicamente por primera vez para confirmar su romance, en lo que está siendo una nueva etapa llena de ilusión que no dudan en compartir con todos sus seguidores. Ya de vuelta a casa tras la boda, lo primero que hacía Carla Barber era reencontarse con sus hijos ya que estos siguen siendo su máxima prioridad.

Incluso este lunes por la mañana mostraba cómo llevaba al pequeño Bastian a la escuela, aunque su retoño no tuviera en un primer instante excesivas ganas de separase de su mamá. "Al principio no se soltaba y me agarraba como un koala, pero finalmente se ha quedado tranquilo en el cole y feliz con sus compis", relataba la que fuera concursante de Supervivientes. En cuanto a su otro niño, Bosco, por ahora se queda en casa con su progenitora ya que aún es muy bebé (nació el pasado febrero).

Ambos son fruto de la relación que mantuvo la Miss con su ex Joseph Rodríguez, a quien recientemente echaba en cara que no atendiera como debe a los dos menores. Por contra, la maniquí parece haber encontrado cierta estabilidad junto a Carlos Rubí (37 años) y son muchas las cosas que los unen. Así ocurre no solo en términos profesionales, sino también en lo personal puesto que él también tiene dos hijos de una pareja anterior.

