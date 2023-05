Carla Barber celebra su 33 cumpleaños en su impresionante palacete del siglo XIX

Loading the player...

Carla Barber está de celebración. La doctora ha cumplido 33 años rodeada de todos sus amigos y familiares. Ha organizado una espectacular fiesta en su impresionante palacete de Madrid del siglo XIX. Su idea inicial era inaugurar su casa, que lleva tres años en reforma, con un espectacular evento en el jardín con más de cien personas. Un plan que no ha podido llevar a cabo por culpa de la lluvia que ha caído este fin de semana en la capital. Finalmente, ha festejado su día con menos invitados y en el interior de su hogar. Eso sí, no ha faltado ningún detalle: botellas de champagne, un cortador de jamón, un coctelero y y un increíble menú con bogavante. ¡Dale al pay y no te pierdas ningún detalle!

