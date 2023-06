Carla Barber, muy decepcionada, hace un reproche público al padre de sus hijos

Después de la tormenta siempre llega la calma, y Carla Barber sabe mucho de eso. A sus 33 años, la Miss España 2015 ha recuperado la ilusión después de su reciente y dolorosa ruptura con Joseph Rodríguez, padre de sus dos hijos, Bastián y Bosco. Pero, aunque el amor ha vuelto a entrar en su vida por la puerta grande de la mano del cirujano plástico Carlos Rubí, hay algo que ha decepcionado profundamente a la canaria: la actitud del empresario francés con los dos bebés que tienen en común. En concreto, la doctora especialista en medicina estética le ha reprochado públicamente su falta de compromiso continuada, aunque lo ha hecho de forma sutil e indirecta.

Carla Barber posa por primera vez con su nuevo novio y cuenta cómo se conocieron

El vínculo que une a Carla y al que en su día fuera su prometido, una relación cuyo tenso final saltó a la esfera pública el pasado mes de marzo, parece no ser la mejor aunque ella pretendía lograr una cordialidad, y uno de los principales motivos es la ausencia de Joseph en lo que respecta al cuidado y atención de sus pequeños. "No sé si es que soy de otro planeta... Pero que alguien me explique cómo un padre o una madre puede estar 13 días sin preguntar por sus hijos ni saber absolutamente nada de ellos", ha escrito en su cuenta, en la que ha alcanzado el millón de admiradores.

El descontento de la exconcursante de Supervivientes es tal que ha agregrado una frase de lo más contundente que refleja fielmente el mensaje que deseaba transmitir: "Qué pena más grande", ha reflexionado junto al emoticono de una cara triste que evidencia su desengaño y molestia. A pesar de ello, Carla prefiere quedarse con la parte positiva y la incondicional devoción y entrega que siente por sus hijos, Bastián, de un año, y Bosco, de dos meses de vida, de quienes tiene la custodia total: "Quizá sea una suerte", ha agregado sobre esta difícil situación en la que echa de menos la implicación y el interés de su expareja en su rol de padre.

Esta no es la primera ocasión en que la médica hace referencia pública a una desilusión sobre la personalidad del emprendedor franco-monegasco, pues, de hecho, ese fue uno de los detonantes que le llevó a tomar la determinación de separarse de él. "Hace unos meses tomé la decisión más difícil de mi vida y puse fin a la relación sentimental en la que me encontraba", confesó entonces Carla, que reveló que dio aquel paso por el bien de sus retoños.

En este contexto, la expareja de Diego Matamoros, que trabajó duro para tener su espectacular palacete en la capital, está inmersa en una nueva mudanza a Las Palmas de Gran Canaria, su tierra natal, donde se instalará próximamente con sus pequeños. Un nuevo rumbo que cambiará sus rutinas, pero que le permitirá estar cerca de su familia y de su pareja actual. "Ya tenemos casa en Canarias. Empiezo con mi carpeta: 'Hogar Las Palmas'. Estoy emocionada. Ya estoy con las fotos de inspiración para la que será nuestra casa", anunciaba hace escasos días, cuando confirmaba que ya había elegido la escuela a la que irán sus retoños. "Estando en Canarias puedo llevarles al cole cada día, incluso cuando trabajo. Ellos son mi hogar", concluía.

Carla Barber nos presenta a Bastián y nos abre las puertas de su fabulosa casa: un palacio de finales del siglo XIX