Carla Barber y Carlos Rubí, ¿fin de su amor? Las palabras que han sembrado las dudas

Carla Barber ha hecho sonar todas las alarmas sobre su estado sentimental. La doctora ha acaparado todas las miradas tras publicar unos enigmáticos que ha provocado que sus seguidores se pregunten si ha roto su relación con el cirujano Carlos Rubí, con quien lleva siete meses. "Llevo semanas bastante complicadas. La verdad es que siempre pienso que las cosas irán mejor, pero a medida que pasa el tiempo siguen ocurriendo cosas que me destrozan el corazón", ha escrito en su perfil público. Pero no han sido sus únicas palabras. Ambos han disfrutado de un mágico y romántico verano juntos y parecía que estaban muy unidos. Ahora, tras las últimas declaraciones de ella, la pregunta es si continúan o no siendo pareja. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

