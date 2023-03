Carla Barber, tras romper su compromiso: 'Lo hice pensando en mis hijos y en su bienestar'

En ¡HOLA! ya habíamos adelantado que Carla Barber había decidido poner punto y final a su relación con Joseph, el padre de sus hijos, con el que salía desde 2021. Ahora, la doctora especializada en medicina estética y Miss España 2015 ha decidido romper su silencio y ha hablado por primera vez al respecto, explicando que tomó la decisión hace unos meses y contando los motivos por los que se separó del empresario de origen francés con el que iba a casarse.

"Hace unos meses tomé la decisión más difícil de mi vida y puse fin a la relación sentimental en la que me encontraba", comienza diciendo Carla, añadiendo que: "Lo hice pensando en todo momento en mis hijos y en su bienestar, además de en mi salud en el momento tan importante en el que me encuentro".

"Joseph y yo mantendremos siempre una relación respetuosa y centrada en el bienestar de nuestros hijos, gracias al cariño que nos profesamos y al amor que nos une y unirá siempre a ellos. Pedimos respeto para nosotros y nuestras familias. El amor es y siempre será nuestra constante. Gracias por vuestros mensajes llenos de cariño y apoyo, de todo corazón"

Necesitaba descansar

Carla está viviendo unas semanas de muchas emociones. Además de la ruptura de su compromiso, la exconcursante de Supervivientes ha tenido que guardar reposo por recomendación médica tras vivir un susto en su segundo embarazo. La doctora está intentando tomarse las cosas con más calma y bajar el ritmo frenético que normalmente tiene en su día a día.

Por eso, decidió poner tierra de por medio y se escapó a Marbella para disfrutar de unos días de relax cerca del mar. "Romeo quería descanso. Bastian y yo estábamos deseando volver", escribió en sus redes, además de decir que estaba "en paz y conectando". Carla, que no ha perdido la sonrisa en ningún momento, está feliz con la idea de ampliar la familia. Así nos lo contó en su última entrevista en ¡HOLA!, asegurando que: "Ser madre es lo más bonito que me ha pasado en la vida".

Nueva vida, nuevo hogar

El pasado mes de noviembre, Carla se mudó a su nueva casa, un palacio de finales del XIX en el que está disfrutando de esta nueva etapa de su vida con Bastian y el bebé que viene en camino. Tiene 800 metros cuadrados y era la de la antigua embajada de Alemania en Madrid. "A mí no me gustan las casas modernas de ahora, las encuentro impersonales. Esta es una casa con historia y en cuanto vine a verla me enamoró", nos contó en ¡HOLA!.