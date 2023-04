Carla Barber habla del duro momento que está pasando tras su ruptura y en la recta final de su embarazo

Carla Barber (32) está atravesando una de las etapas más agridulces de su vida. La alegría provocada por estar a punto de dar a luz a su segundo hijo, un niño que se llamará Romeo, se empaña con la desilusión de haber puesto punto y final a su relación de dos años con Joseph, el padre de sus retoños. "Quedan semanas para que llegue mi segundo príncipe. Es increíble cómo pasa el tiempo y la vida cambia en cuestión de minutos. Me escribís mucho preguntando cómo me encuentro. Tengo momentos tristes y estoy pasando por una situación complicada y dura. Lloro todos los días", compartía la influencer en su perfil público con todos sus seguidores.

Sin embargo, a pesar de toda la tristeza, la que fuese concursante de Supervivientes 2016 prefiere valorar el lado positivo de cada situación, sacando fuerza de flaqueza y luchando por lo que más le importa: su familia. "Nada ni nadie borra mi sonrisa ni mis ganas de disfrutar. La vida puede enfocarse de muchas maneras y yo soy de las que ve el vaso medio lleno aunque se me acabe de derramar. Soy una afortunada y solo puedo dar gracias a Dios por las bendiciones que me ha dado", señalaba junto a un dibujo de dos niños que hacían referencia a sus pequeños: Bastián, su primogénito que cumplirá un año el próximo mes de mayo, y el bebé que viene en camino.

Para Carla no fue nada sencillo tomar la decisión de romper con el empresario francés, ya que, tal y como revelaba en una entrevista en exclusiva con ¡HOLA!, a pesar de estar completamente enamorada, su pareja le decepcionó. "No era como yo esperaba. En muchos aspectos me ha vendido una persona que no es. Por mucho que lo haya querido, llega un punto que no puedes seguir adelante". Un golpe de realidad que hizo a la influencer cancelar todos sus planes de futuro juntos, como la boda que iban a celebrar este otoño.

De la misma manera, la maniquí desmentía tajante los rumores de una posible nueva ilusión sentimental con el cirujano plástico Carlos Rubí (38). "Es mentira, estoy soltera", declaraba para esta revista al mismo tiempo que explicaba que el atractivo joven es el hermano de una buena amiga suya y simplemente coincidieron en el mismo sitio comiendo. Y es que Carla se encuentra completamente volcada en su faceta como madre, e, incluso, no descarta volver a ampliar su hogar en un futuro. Además, como mujer de negocios, tiene en marcha varios proyectos profesionales, desde su trabajo como imagen de prestigiosas marcas de moda y belleza a su clínica de estética.

