¡Ya es mamá! Carla Barber presenta a Bastian, su hijo recién nacido

Carla Barber se ha convertido a sus 31 años en mamá primeriza tras dar a luz a su pequeño, que nacía este lunes 2 de mayo para alegría de la modelo canaria y su pareja. "Nuestro príncipe está desde ayer con nosotros. Bienvenido, Bastian", anunciaba la afortunada este martes por la mañana junto a una imagen desde el hospital con su retoño, desvelando el bonito nombre francés escogido para él. Tanto la madre como el hijo parecen estar perfectamente después del parto, mientras ella mira con enorme ternura a su bebé al que tiene recostado sobre su pecho. Una adorable escena donde el recién llegado al mundo lleva su gorrito y está arropado por una manta. En otra de las instantáneas, vemos a la protagonista cogida de la mano del padre del niño, el empresario farmacéutico galo Joseph con el que comparte su vida. Una muestra inequívoca de que la doctora especializada en cirugía estética y su chico han querido vivir juntos y unidos esta mágica experiencia.

Ahora sí: Carla Barber comparte la primera foto con su nuevo novio

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Como es lógico, numerosos amigos y compañeros de Carla la están felicitando a lo largo de la jornada tras comunicar la gran noticia. Además, la ex Miss España ha recibido la visita de algunos de sus familiares y sus más íntimos en el centro médico de Madrid donde está ingresada. Entre ellos se encuentra su madre Rosa, que ahora es la orgullosa abuela y llevaba a su hija un precioso ramo de flores. También han pasado su mánager y mano derecha, Nuria, junto a la también modelo Celia Vallespir, así como el cantante y compositor José Otero. "Ayer fue un día inolvidable. Empezamos junt@s una nueva vida", ha comentado con emoción la modelo. "El amor más grande, puro e incondicional. Lo más bonito, lo esencial, para toda la vida", añadía sobre los sentimientos que le genera su recién nacido. También ha contado que este lunes fue "muy especial" y lo quiso "disfrutar a tope sin estar pendiente de nada más que de nuestro bebé", reseñaba. Un instante único en el que también tuvo "a las personas que más queremos a nuestro lado", apostillaba.

Carla Barber recibe otro mazazo en el año más difícil para ella

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La mamá se ha mostrado especialmente agradecida con los doctores, con un mensaje dirigido a ellos y una imagen del momento en el que acababa de dar a luz. "De verdad, no sé que hubiéramos hecho sin vosotros", les dice. Sobre su estado actual, explica que "no he dormido prácticamente nada y estoy algo dolorida", para terminar dando las "gracias por cada mensaje de cariño y amor" que le está llegando. En los últimos días, la experta en medicina estética contaba las horas para poder ver la carita de su bebé al superar ya las 39 semanas de embarazo. En la recta final, decía encontrarse "en forma y a gusto tanto física como psicológicamente" por haber disfrutado de un estado de gestación así. El 2022 sonríe a Carla Barber, después de que el año pasado viviera momentos muy complicados por diferentes motivos. En mayo de 2021 rompía con Diego Matamoros tras casi doce meses de relación; en octubre narraba la enfermedad cardíaca que ella padecía y, poco después, perdía a su abuelo Ángel. Sin embargo, la felicidad indescriptible que siente ahora tras el nacimiento de Bastian seguro que puede con todo.

Carla Barber, embarazada de 31 semanas, presume de tripita en bikini

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.