Carla Barber, embarazada de 31 semanas, presume de tripita en bikini

Loading the player...

Carla Barber cuenta ya las semanas que faltan para poder ver la carita de su niño. Inauguró el 2022 anunciando su embarazo y desde entonces no ha dudado en compartir con sus seguidores los avances de su estado, con imágenes en las que ha ido mostrando cómo ha crecido su tripita. Ahora, la doctora y ex Miss España ha publicado un vídeo en el que aparece presumiendo de figura premamá en bikini. "Una tarde inolvidable", ha resumido. "Atardecer y paseo con mi ángel y baby B... por las noches la tripita ya asoma", ha añadido Carla, que se encuentra en la semana 31. Dale al play y no te lo pierdas.

-¿Niño o niña? Carla Barber desvela el misterio con este vídeo

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.