Ahora sí: Carla Barber publica la primera foto con su nuevo novio

¡Qué bonito es el amor! Y si no, que se lo digan a Carla Barber, que no puede estar más contenta. Este verano, la doctora especializada en medicina estética fue fotografiada con un misterioso acompañante y dijo que su corazón estaba "ocupado y muy muy feliz", sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha confirmado su relación de manera oficial. "Mi constante", ha publicado la que fuera Miss España junto a esta foto que ha acompañado de un corazón de color amarillo. Él es el "culpable" de que Carla tenga esa sonrisa y, sin duda, se ha convertido en su mayor apoyo tras estos meses tan complicados que ha vivido.

Carla no ha querido mostrar el rostro de su nuevo novio, aunque, como decíamos, este verano ya pudimos conocer al hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor tras su mediática ruptura con Diego Matamoros. Sus fans están felices de verla tan enamorada y así se lo han hecho saber con los mensajes que le han mandado. "Esa sonrisa tuya...", "¡Qué foto más bonita!", "Feliz por ti, que no te dañen", "Me alegro mucho, guapísima", "Corazones puros", "Se te ve feliz", "Los ojos son el espejo del alma", "Te lo mereces"... Además, también ha recibido el cariño de muchas amigas, como Celia Vallespir, representante española en Miss Supranational 2014, que ha puesto: "Mis chicos" junto a un corazón rojo, o la modelo y presentadora italiana Renata Zanchi, además de Violeta Mangriñán o Verónica Costa, más conocida como Vikika.

Unos meses difíciles

Si hay algo que caracteriza a Carla Barber es que siempre se ha mostrado muy natural y sincera con sus fans. La doctora tiene más de 890.000 seguidores y le gusta mantener un contacto directo con ellos, compartiendo las buenas noticias pero también las más difíciles. Eso es lo que hizo el pasado mes de septiembre, cuando habló de la enfermedad del corazón que padece. "Tengo una enfermedad que se llama síndrome de Brugada. Es una canalopatía que da lugar a arritmias y que produce muerte súbita", confesó la Miss España 2015. La doctora canaria explicó que había sido "un shock que te digan de pronto que tienes un tres por ciento al año de probabilidad de morir de muerte súbita en los próximos diez años". "Es una enfermedad que no tiene tratamiento, no tiene cura ni pastillas que puedas tomar", contó.

Demostrando una gran fortaleza, Carla aseguró que está " muy bien, muy positiva". "No pienso que tengo un 3% de probabilidades de que me pase, sino que tengo un 97% de probabilidades de que no me pase", dijo convencida de que todo va a estar bien: "Vais a tener Carlita para muuuucho mucho mucho tiempo". Como siempre, la canaria no ha perdido la sonrisa ni un solo momento, aunque reconoce que, como todos, tiene días mejores y peores. "Llevo un mes bastante complicado. Nunca dejo de sonreír, porque yo soy así. Que me muestre siempre alegre y enérgica no significa que mi vida sea perfecta o que no lo pase mal, significa que afronto cada día de la mejor de las maneras y disfruto de todos y cada uno de los momentos que tengo. Y así seguiré haciéndolo porque soy una persona positiva, enérgica y feliz", dijo en sus redes sociales.

