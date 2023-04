Natalia Verbeke comparte la foto más bonita con su hija Chiara ¡y está supermayor!

Natalia Verbeke nunca ha sido de ir a muchos eventos y no es habitual verla en actos públicos, photocalls... La actriz argentina, de 48 años, prefiere mantenerse alejada de los focos, disfrutando de la intimidad de su casa y hacer planes en familia y con amigos. Lo que sí que le gusta es mantener un contacto cercano con sus fans a través de las redes sociales y utiliza su cuenta personal para publicar imágenes de su día a día, sus nuevos proyectos...

- Reunimos a Jaydy Michel y Natalia Verbeke, dos grandes amigas gracias 'Los Serrano'

Esta semana, Natalia ha abierto su álbum de fotos más personal para compartir esta preciosa imagen con su hija. La que fuera protagonista de la serie de televisión Doctor Mateo aparece en la playa junto a Chiara, que el pasado mes de marzo cumplió seis años. La niña, que está muy cambiada y muy mayor, llevaba cun colorido bañador y la melena recogida en una coleta con una trenza. Se mostró muy cariñosa con su madre mientras su padre, el deportista Marcos Poggi, inmortalizaba el momento. "Así nos mira" es el título que Verbeke le ha puesto a la imagen junto a varios corazones de color rojo.

- La hija de Natalia Verbeke, una más en el cumple de su madre con las amigas

La pequeña Chiara se ha convertido en la alegría de la casa y, siempre que tiene ocasión, la actriz aprovecha para presumir de hija, asegurando que es "el gran amor de mi vida". "Dulzura", "amor puro", "se me cae la baba" o "madre enamorada" son algunas de las palabras que suele utilizar cuando comparte fotos con ella.

- Las sorpresas de la escapada de Natalia Verbeke y Marcos Poggi con su hija Chiara

Natalia ha formado junto a Marcos la familia que siempre soñó. La intérprete de Todos mienten, El Nudo o Ana Tramel: El juego ha comentado en más de una ocasión que no piensa en boda, ya que no cree que le haga falta para sellar su compromiso con el Ingeniero Industrial y jugador de Selección Española de Rugby. Respecto a aumentar la familia, hace unos años dijo que no tenía ganas. "Ahora mismo solo tengo cabeza para disfrutar de Chiara", confesó en 2018, aunque si fuera por Marcos sí que tendrían ya más hijos: "Sí, el padre encantado, pero claro...".

La vida de Natalia Verbeke cambió para siempre cuando se convirtió en madre. Ver crecer a Chiara feliz es, sin duda, alguna su mayor orgullo y su mayor alegría. "Es una sensación curiosa porque, obviamente, otra no soy. Soy la misma persona, pero, tras la maternidad, con otros matices. Toda nueva experiencia te aporta cosas (...) y es como un superaprendizaje sin fin que a mí me ha enseñado, desde el principio, un amor incondicional, inmenso e infinito", nos contó en una entrevista que concedió a ¡HOLA!.

- La obsesión de Natalia Verbeke que le ayuda a ponerse en la piel de sus personajes

La actriz explicaba que estaba viviendo la maternidad "desde la madurez y la estabilidad" y en este tiempo siempre ha tenido claro que su hija "lo es todo". "Es lo primero". Tanto Natalia como Marcos querían que su nombre fuese italiano. "Nos decantamos por Chiara por su significado: luminosa, clara", nos decía emocionada tras convertirse en madre.