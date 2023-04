Paddy Noarbe, arropada por sus amigas en la Barcelona Bridal Week a dos meses de su boda con Marcos Llorente

Restan poco más de ocho semanas para que Paddy Noarbe y Marcos Llorente sellen su amor ante el altar en una ceremonia que tendrá lugar el 30 de junio en La Fortaleza de Albercuitx en Pollença, en Mallorca, un imponente complejo que cuenta con un castillo, dos calas privadas e incluso un helipuerto. Mientras la influencer, de 25 años, cuenta los días para dar el 'sí, quiero' al centrocampista en el Atlético de Madrid, de 28, se ha desplazado con sus amigas a la Barcelona Bridal Fashion Week. Arropada por su círculo más cercano, la prometida del mago del balón ha asistido a la pasarela que hoy ha inaugurado Jesús Peiró bajo la dirección artística de Merche Segarra. "Ahora sí que sí, empieza la cuenta atrás", ha dicho la futura novia.

La it girl, que recibió el anillo de compromiso de manos de su prometido en una romántica pedida en el Estadio Cívitas Metropolitano en el verano de 2021, ha aprovechado el evento para ofrecer alguna pista sobre el vestido que lucirá en su enlace con el jugador rojiblanco. Aunque ya ha avisado a través de su perfil social, en el que está a punto de alcanzar los 300.000 seguidores, que en las próximas horas revelará el nombre del diseñador que está a cargo de su estilismo, la jornada de hoy ha sido un punto de inflexión para ella: "Nunca he sido de pensar en bodas, sin embargo, ahora soy una auténtica 'Bride Fit' y me encanta", ha expresado emocionada.

La joven, que ha cogido un tren en la estación Puerta de Atocha en dirección a la Ciudad Condal a primera hora de la mañana de este miércoles junto a su círculo de amigas íntimas, ha evitado compartir cualquier información de la jornada en su cuenta, pero sus acompañantes sí lo han hecho. Entre las imágenes y vídeos que han publicado estas se muestra la presencia del grupo en la espectacular puesta en escena del mencionado diseñador, cuyo show inspirado en los años 90 ha tenido un éxito rotundo de asistencia. Siluetas de princesa, detalles lenceros, bordados, tejidos variados, brillos, plumas, lazadas, capas y tocados de ensueño han sido los grandes protagonistas de la propuesta de Peiró, que también firmó el vestido que lució Sandra Gago en su boda con Feliciano López, en Barcelona.

Paddy, que ha dejado entrever que su presencia en el evento guarda una estrecha relación con el signatario de su vestido, es consciente de que la felicidad compartida tiene el doble de valor y, por ello, ha confirmado que hablará de los pormenores del traje y sobre el proceso que ha llevado a cabo en los últimos meses este jueves, algo que le hace "una ilusión enorme": "Mañana os cuento", ha agregado junto a varias imágenes en las que aparece sosteniendo un ramo de rosas blancas con un outfit deportivo de falda y top de cuello halter a conjunto del mismo tono.

A la espera de que la futura mujer de Marcos Llorente, que el pasado mes de febrero lanzó su propio libro de crecimiento personal titulado Aún no sabes lo que vales, cumpla su promesa y después de asistir al front row de la jornada inaugural de la Barcelona Bridal Fashion Week, ha disfrutado de una apetecible fideuá de marisco junto a sus amigas, que son una de sus mayores fortunas y entre las que se encontraba la influencer Laura Cañero.

