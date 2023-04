Los futbolistas Marcos Llorente y Marco Asensio eligen Mallorca para celebrar sus bodas y ¡casi a la vez!

Mallorca se prepara para acoger este verano dos bodas de postín que reunirán ambas, casi a la vez y en el mismo lugar, a numerosas estrellas de nuestro fútbol. De hecho, sus protagonistas son jugadores de élite que militan cada uno en sendos equipos de primera fila: Atlético y Real Madrid, los eternos rivales de la capital de España. Nos referimos a Marcos Llorente y Marco Asensio, grandes amigos fuera de los terrenos de juego y que pasarán por el altar con sus respectivas parejas: Patricia Noarbe y Sandra Garal.

Lo más curioso y llamativo de este asunto, según informa La Razón, es que se casarán con tan solo una semana de diferencia y en un sitio idéntico. El lateral rojiblanco y su chica, a la que sus allegados llaman Paddy, se jurarán amor eterno el 30 de junio. Mientras, el delantero merengue y su pareja harán lo propio siete días después, el 7 de julio, en ambos casos un viernes.

El escenario elegido por las dos parejas para celebrar ese día único es La Fortaleza de Albercuitx en Pollença, un espectacular complejo ubicado en la Punta de l´Avançada en la isla balear. Se trata del imponente enclave donde Rafa Nadal y Mery Perelló se dieron el 'sí, quiero' en octubre de 2019, pero donde también lo hicieron anteriormente otras conocidas parejas como Helen Lindes y Rudy Fernández, en 2015, o Gareth Bale y Emma Ryhn-Jones en aquel mismo año.

Es un punto estratégico, conocido como Sa Fortalesa, que está alejado de la mirada de curiosos y blindado al acceso del público en general. Tiene un castillo, seis casas, dos calas privadas y un helipuerto, ocupando una superficie de 87.000 metros cuadrados que es la equivalente a nueve campos de fútbol. Marcos Llorente (28 años) y Marco Asensio (27), que son íntimos desde que coincidieron en el club presidido por Florentino Pérez, irán también como es lógico de invitados con sus chicas a los enlaces de uno y otro.

Lo que de momento se desconoce es si los dos jugadores internacionales con la Selección absoluta, dada su estrecha amistad, han provocado esta coincidencia en sus bodas o es fruto de la casualidad. En el caso del goleador blanco, es normal que se case en esta región puesto que él es mallorquín (nacido en Calvià) y allí sigue teniendo a buena parte de su familia. Por su parte, el discípulo del Cholo Simeone es un enamorado de la isla y se trata de uno de sus rincones favoritos para pasar las vacaciones.

Así lo comprobamos, por ejemplo, en el verano de 2020 cuando las dos parejas se inmortalizaban juntas sobre la cubierta de un barco en aguas del paraíso mallorquín. Dejaban patente no solo lo bien que se llevan, sino que les encanta hacer planes en pandilla más allá de los cumpleaños u otras citas donde también suelen quedar. Por rematar tanto parecido entre ellos, cabe recordar que sus pedidas de mano también tuvieron el factor sorpresa como ingrediente principal.

"Marcos me dijo que el día que me pidiese matrimonio iba a ser el más feliz de mi vida. Yo se supone que iba a un pequeño homenaje en el estadio y acabé viviendo algo tan especial que todavía no me puedo ni creer", contaba Patricia Noarbe, reconocida influencer de fitness y empresaria, sobre aquella jornada de julio de 2021 donde su chico hincó rodilla sobre el césped del Metropolitano. Para Sandra Garal, arquitecta y modelo, también fue algo inesperado en mayo de 2022 ya que su novio lo camufló como si estuvieran grabando una docuserie sobre él.

