Acuden al estadio para animar a los suyos Sira Martínez y Sandra Garal, las fans número uno del París Saint-Germain en el debut más esperado La hija de Luis Enrique, acompañada por su hermano Pacho, y la esposa de Marco Asensio no han querido perderse el estreno liguero del equipo francés en el Parque de los Príncipes

El todopoderoso PSG que preside el magante catarí Nasser Al-Khelaïfi cuenta desde esta temporada con nuevas fans muy ligadas a nuestro país, después de que el conjunto galo se haya reforzado con algunas caras españolas muy conocidas para los aficionados al fútbol. Las dos mujeres que sin duda este año lo van a dar todo animando a los parisinos son Sira Martínez y Sandra Garal, quienes este sábado eran testigos de excepción de la puesta de largo más esperada.

Luis Enrique desconecta con su mujer en Formentera a la espera de resolverse su futuro profesional

Ambas, cada una por separado, acudían al estadio del Parque de los Príncipes para presenciar el partido de los locales contra el FC Lorient que terminó con empate a cero, encuentro correspondiente a la primera jornada de la Ligue 1 con la que se ha dado el pistoletazo de salida a la competición. Luis Enrique debutaba en el banquillo del París Saint-Germain y allí, en las gradas, veíamos a sus hijos impacientes y emocionados por ver el estreno de su padre.

Sira Martínez, hija de Luis Enrique, avanza con paso firme en en el mundo de la hípica

Era la propia Sira la que inmortalizaba el momento junto a su hermano Pacho, en un encuentro donde no jugó la gran estrella del equipo, Kylian Mbappé, que esta vez se tuvo que conformar con observar como un espectador más el choque dentro del recinto (si bien ya se ha reincorporado este domingo a los entrenamientos con su club tras haber sido apartado durante las últimas semanas).

Amigo de Camille Gottlieb y autor del 'like viral' a Ester Expósito: el lado más personal de Mbappé

La hija del entrenador asturiano está aprovechando su estancia en la capital francesa para pasear y hacer turismo por algunos de los lugares más emblemáticos, caso de la Torre Eiffel y el Arco de Triunfo. Así nos los mostraba la joven en varias imágenes en su perfil público, donde ya no comparte desde hace meses ninguna foto suya con el futbolista Ferrán Martínez. Aunque ninguno de los dos se ha llegado a pronunciar sobre una posible ruptura, todo hace indicar que la jinete y el jugador del FC Barcelona ya no son pareja.

Luis Enrique dice adiós a la Selección tras un Mundial arropado por su familia

Sandra Garal tampoco ha querido perderse este día tan señalado para poder transmitir in situ todas sus energías a su flamante marido, Marco Asensio. La pareja ha comenzado una nueva etapa en todos los sentidos, después de contraer matrimonio el pasado 7 de julio en Mallorca y posteriormente mudarse a París e instalarse allí tras el fichaje del exdelantero del Real Madrid por los hombres que ahora entrena Luis Enrique.

Las imágenes de Marco Asensio y Sandra Garal en su luna de miel en Ibiza

La modelo está encantada con su "hermosa vida" al lado del deportista balear, tal y como ella misma indicaba en una de las instantáneas que compartió durante el partido. Además, desde el palco VIP donde estuvo, derrochó belleza y lució cuerpazo con su falda corta a juego con un suéter de rayas horizontales blancas y negras. No estuvo sola en esa zona del estadio puesto que se vio con la influencer Adriana Pozueco, expareja de Theo Hernández, con quien se hizo un divertido 'selfie' y dejó este simpático mensaje: "Me he encontrado por aquí unos guapos comiendo croissants".

Los dos looks de novia de Sandra Garal: un sensual vestido de encaje y un diseño 'cut out'