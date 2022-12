Amigo de Camille Gottlieb y autor del 'like viral' a Ester Expósito: el lado personal de Mbappe, que se juega la semifinal del mundial

La emoción en el mundial de Qatar está en su nivel máximo. La final se jugará el próximo domingo 18 de diciembre entre Argentina y el equipo que resulte vencedor del choque entre Francia, que espera validar su título de 2018, y Marruecos. En las filas de ambos equipos, los jugadores afinan sus estrategias para el partido que se disputará esta tarde de miércoles. Mientras, los aficionados cruzan los dedos con la esperanza de ver a los suyos superando esta última fase antes del choque final. Los nervios están a flor de piel pues un brote de gripe en las filas francesas mantiene a los técnicos alerta. En el terreno de juego se podrá ver a Achraf Hakimi, pareja de Hiba Abouk, con sus compañeros enfrentándose a los galos, entre quienes está Kylian Mbappé, uno de los jugadores que ha estado a punto de recalar en el Real Madrid en varias ocasiones.

A sus 23 años, este futbolista francés que comenzó a jugar en las filas del Mónaco es uno de los deportistas más reconocidos a nivel internacional. Nació en Bondy, un barrio situdo al noreste de París, en el seno de una familia humilde y de origen migrante. Su padre era entrenador de fútbol y su madre también practicaba deporte, concretamente balonmano, así que su camino estaba claro. Tiene un hermano adoptivo, Jires Kembo-Ekoko, que también es jugador de fútbol profesional, y otro de sus hermanos, de 15 años, Ethan, juega en las categorías juveniles del PSG. Con trece años el Real Madrid le invitó a visitar las instalaciones del conjunto, donde conoció a su ídolo, Zinedine Zidane. “Nos saludamos y luego se ofreció a llevarme al campo. Estaba señalando el asiento delantero, como diciendo 'venga, entra'. Pero me congelé y pregunté: '¿Debería quitarme los zapatos?'. ¡No sé por qué dije eso! ¡Pero era el coche de Zizou! Él pensó que eso era bastante divertido y me dijo: 'Por supuesto que no, vamos, entra", contó en una carta que escribió en The Players Tribune.

Con solo 17 años, en 2015, fue el fichaje estrella del equipo del Principado: marcó 26 goles y celebró el título de liga con su equipo, un éxito que compaginó con sus estudios. Dos años más tarde, a los 19, se convirtió en el jugador más joven en debutar con la selección francesa. El PSG le fichó entonces por 180 millones de euros y desde entonces no ha abandonado el equipo. A sus 23 años, tiene un patrimonio valorado en más de 110 millones de euros, según estimaciones.

Muy celoso de su vida privada, poco se sabe de sus relaciones sentimentales. Se le relacionó en su día con Camille Gottlieb, hija menor de Estefanía de Mónaco, después de que ambos coincidieran en la recepción ofrecida por Alberto de Mónaco a los jugadores del AS Mónaco tras ganar la liga francesa. Sin embargo, ella respondió rápidamente a los rumores asegurando que no era cierto que mantuvieran una relación, aunque sí se les ha visto haciendo planes de amigos en el Principado. En 2018 se le empezó a relacionar con Alicia Aylies, Miss Francia 2017, una modelo de 23 años que tampoco se ha pronunciado acerca de las especulaciones. A ella se la ha podido ver en las gradas del mundial de Qatar con la camiseta del jugador francés pero no han aparecido juntos en actitud cariñosa (tampoco en sus perfiles sociales). ¿Quizá la final sea el momento elegido para hacer público su rumoreado amor?

En 2019, también se unió su nombre al de la actriz española Ester Expósito después de que el jugador diera varios “likes” a sus fotografías. Entonces ya se decía que la protagonista de Élite estaba saliendo con el actor Nicolás Furtado por lo que las especulaciones se quedaron en eso. Dado que al deportista le gusta la isla de Ibiza como lugar de descanso estival, y que también a Ester se la ha podido ver en las mismas aguas baleares quizá sus caminos se cruzaran allí. O quizá simplemente es pura admiración. ¿Y la supermodelo Stella Maxwell? También a ella la captaron muy cariñosa con el deportista en el espectacular y exlusivo Hotel Cap-Eden-Roc, de la Costa Azul, aunque tampoco se sabe si entre ambos existe algo más.

Entre las pasiones del francés está el tenis, deporte que practicó de niño junto al esquí (dejó de practicarlo cuando comenzó a jugar al fútbol para evitar las lesiones). “Es lo que más echo de menos. Cuando me jubile alquilaré una gran pista de esquí para pasarme el día esquiando”, bromeó en una ocasión. Le gusta mucho también jugar a videojuegos, concretamente al FIFA, y ver series en familia. Adora a su padre, que le entrenó de niño y le enseñó las habilidades de las que hoy presume, a sus hermanos y sobre todo a sus dos sobrinos, con quienes pasa todo el tiempo libre que le dejan sus compromisos profesionales. Según la revista Forbes, su fortuna se estimó en 2020 en unos 110 millones de euros, una cifra que se reparte en los 30 millones de su salario como jugador del PSG y sus contratos publicitarios con firmas como Nike o EA Sports (le reportan anualmente más de 3 millones de euros).