Los dos looks de novia de Sandra Garal: un sensual vestido de encaje y un diseño 'cut out' Ayer le dio el 'sí, quiero' al futbolista Marco Asensio en Mallorca con dos estilismos obra de la firma Rosa Clará

Ayer el futbolista Marco Asensio y su pareja, Sandra Garal, se daban el ‘sí, quiero’ en la Fortaleza de Albercutx, en Pollença, Mallorca. Y lo hacían en un enlace en el que estuvieron arropados por sus familiares y amigos, con los que el pasado jueves los vimos disfrutar en una divertida fiesta de preboda. Por fin, hemos podido disfrutar de uno de los secretos mejor guardados: su vestido. La arquitecta e influencer quiso apostar por la moda española para los dos looks que llevó en su enlace, y recurrió a la famosa firma Rosa Clará.

Una novia romántica y de tendencia

Aunque, como decimos, el enlace tuvo lugar ayer, viernes 7 de julio, no ha sido hasta hoy cuando se han difundido las imágenes del evento y hemos podido ver el look nupcial de Sandra o, mejor dicho, los looks nupciales, ya que decidió cambiarse para la fiesta.

El primer vestido era un elegante y sensual diseño semientallado con una composición de encajes bordados a mano que combina motivos de ondas y flores embellecidas a base de micropedrería con finos destellos de luz. Cuenta con escote palabra de honor y manguitos desmontables en el mismo tejido, de los cuales prescindió posteriormente para mayor comodidad.

Detalles personalizados

Para aportar una dosis extra de romanticismo, el diseño agrega una ligera cola extraíble de georgette que fluye desde la espalda, la cual, sumada al velo de tul de seda -una pieza de más de tres metros bordado con las iniciales de los novios y la fecha de la boda- consigue un efecto etéreo y voluminoso.

Como complementos, eligió las sandalias modelo Azia de Jimmy Choo, un par emblemático de la firma con taconazo fino que incorpora unas delicadas tiras curvas que rodean el pie con elegancia. En su caso, quiso además personalizarlas, al igual que el velo, grabando las iniciales de los novios y la fecha del enlace en la suela.

En cuanto al look de belleza, la novia confió en Sandro Nonna para GHD, quien recogió su largo cabello oscuro en un moñito bohemio con raya al medio y mechones ondulados que enmarcan el rostro. Por otra parte, su estilista y amigo Mario Rubio fue el encargado del maquillaje con productos de Guerlain, que realzaban la belleza de Sandra de una manera muy sutil y romántica.

Toques sensuales y aberturas para el baile

Siguiendo la tendencia de numerosas novias en los últimos años -especialmente celebrities e influencers-, Sandra quiso cambiar de look para el baile y la fiesta posterior al banquete. Apostó de nuevo por Rosa Clará y escogió un diseño más minimalista, de pura tendencia y con detalles que marcan la diferencia.

Se trata de una creación en muselina de seda plisada a mano, un tipo de tejido ideal para esta temporada estival que aporta ligereza y movimiento, que presenta escote en 'V' con tirantes que dejan la espalda al descubierto. Cuenta también con cut outs en la zona de la cintura y botonadura trasera forrada que ciñe el talle, de donde parte una falda ligera hasta los pies con una abertura lateral.

Quiso cambiar también los complementos, y optó por unos nuevos pendientes diseñados para la ocasión, igualmente plateados, colgantes y con detalles brillantes. En cuanto al calzado, escogió el modelo Sacaria 100 de Jimmy Choo, un par de satén blanco con pulsera al tobillo tacón ancho de 10 centímetros de alto cuajado de perlas de distintos tamaños que aportaban un aire diferente y eran perfectos para completar un vestido más minimalista. Tienen un precio de 1.595 euros.

Asimismo, modificó su peinado, puesto que deshizo el recogido bohemio que llevaba y lució la melena suelta, peinada con raya al lado y unas ondas muy elegantes.

Un vestido con 100.000 cristales en la preboda

Para la cita previa a la boda, Sandra eligió un impresionante vestido bordado de color blanco. Se trataba de un diseño en clave nupcial de Caasi Sera, la firma fundada por Isaac Castelo que la novia ya ha llevado en otras grandes ocasiones, como la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, en junio de 2019. La prenda en cuestión, con escote palabra de honor y una amplia abertura en la falda, estaba confeccionada en crepe satén de seda natural y se ajustaba con suavidad a la silueta de la influencer y arquitecta.

Pero lo más llamativo era una impresionante estola bordada a mano con 100.000 cristales Swarovski. El resultado fue un imponente vestido que requirió 250 horas de trabajo y, tal como explicaba el diseñador, estaba inspirado "en la sensualidad, la belleza y en el brillo al atardecer del mar Mediterráneo".