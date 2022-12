Luis Enrique, adiós a la selección tras un Mundial arropado por su familia y una nueva faceta de 'streamer'

Luis Enrique dice adiós a la Selección, una despedida que se ha confirmado este jueves por la mañana y que sobrevolaba el ambiente en los últimos días tras la eliminación de los nuestros en el Mundial de Qatar. La Real Federación Española de Fútbol comunicaba la salida del entrenador asturiano, agradeciéndole todo su trabajo y ensalzando su labor durante estos cuatro años en los que ha estado o al frente del combinado nacional.

Poco después de este anuncio, la RFEF proclamaba de manera oficial al que será su sustituto y nuevo técnico de 'La Roja'. El elegido para ocupar dicho cargo es Luis de la Fuente, hasta ahora preparador de la Sub-21. La marcha de Luis Enrique se produce tras la decepción que ha supuesto el recorrido de España en la cita mundialista, después de caer en octavos de final por penaltis ante Marruecos. "Ahora mismo solo tengo ganas de llegar a casa, ver a mi gente, a mis perros y poder estar con ellos", confesó nada más acabar el encuentro en los micrófonos de La 1.

Un torneo donde el técnico gijonés ha contado en todo momento con el apoyo de su gente, quienes se desplazaban hasta el país asiático para arroparle tanto a él como al equipo. Su mujer Elena Cullell, junto a sus hijos Sira y Pacho Martínez, se han dejado ver por las gradas de algunos estadios cataríes animando a la Selección al lado de otros familiares de futbolistas españoles que también habían viajado hasta allí.

La hija de Luis Enrique, además, ha podido estar cerca de uno de los integrantes del equipo nacional con quien mantiene una relación sentimental, el valenciano Ferran Torres. De hecho, durante uno de los días libres que tuvieron los jugadores y el cuerpo técnico, vimos cómo la joven pareja lo aprovechaba para bañarse en la playa o disfrutar del parque de atracciones Al Maha Island de Doha.

Igualmente, el entrenador se reunía con los suyos en una de las jornadas de descanso para celebrar el 24 cumpleaños de su hijo Pacho y lo hacían con un almuerzo en el restaurante de comida peruana La Mar Beach, en el Hotel Intercontinental. La familia es muy importante y fundamental en la vida de Luis Enrique, prueba de ello fue el precioso y conmovedor recuerdo que tuvo con su hija Xana.

Su nueva, exitosa y polémica faceta como 'streamer'

Durante la concentración, Luis Enrique rindió tributo a la pequeña que tristemente falleció en 2019 a causa de una enfermedad, en el día que su niña hubiera soplado las trece velas. Las menciones a su familia también han estado muy presentes en la nueva y sorprendente faceta que ha estrenado el técnico en este Mundial, al convertirse en todo un 'streamer'. Una labor en la red social Twitch que ha tenido tanto éxito como polémica para él, donde pudimos conocer nuevos detalles de su lado más personal.

En un ocasión, preguntado por quién era su prolongación en el campo, tuvo clara su respuesta: "Ferrán Torres", dijo, "que si no me coge mi hija y me corta la cabeza", bromeaba. Sobre la cuestión de cómo vería llegar a ser abuelo, también tiró de humor y ironía al decir que no quería ver ni en pintura el clásico gesto que hacen los futbolistas cuando sus novias están embarazadas: esto es, llevarse el dedo a la boca haciendo la señal del chupete.

Carta de despedida y mensajes de los jugadores

Tras su adiós a la Selección, Luis Enrique ha publicado una carta de despedida en la que expresa estar "superagradecido a quienes me ficharon dos veces, el presidente Rubiales y el director deportivo Molina", comienza diciendo. Tampoco se olvida de los empleados de la RFEF "con los que compartimos experiencias y vivencias de todo tipo", así como de los jugadores que han sido "ejemplares en su comportamiento y fieles a la idea planteada", escribe. "Siento no haberos podido ayudar más", añade.

"Toca despedirse y en estos casos solo una pequeña reflexión... lo que necesita la selección es apoyo en todo su significado para que Luis de la Fuente consiga lo que se proponga. ¡Vamos España! Hasta siempre. Gracias", concluye el ya exseleccionador. Además, pupilos suyos como Álvaro Morata o Pablo Sarabia también le han mandado cariñosos mensajes tras conocer su marcha, donde le dan las gracias por todo lo que han aprendido con él.