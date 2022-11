Luis Enrique revive unas vacaciones muy especiales con su hija Xana, fallecida con nueve años

Quedan solo unas horas para el debut de La Roja en el Mundial de Qatar y Luis Enrique ha sido el encargado de contar cómo están viviendo en el equipo estas jornadas previas a su inicio en una competición de la que esperan volver con un nuevo triunfo, una segunda estrella tatuada en la camiseta de la Selección. En su primer partido, en el que contarán con el apoyo del rey Felipe VI, España se enfrentará a Costa Rica, país en el que el entrenador ha contado que tiene muy buenos recuerdos personales. Se trata del destino que visitó en 2016 con la familia al completo y otras personas de su entorno. Ha mostrado algunas de las imágenes de aquella escapada en las que aparece pasándoselo en grande su hija Xana, fallecida tres años más tarde, en 2019.

Tanto ahora que es entrenador de la Selección Española como en su anterior etapa deportiva siendo futbolista de élite, para Luis Enrique la privacidad y la discreción ha sido su máxima. Sin embargo, en su nueva faceta de streamer ha querido acercarse un poco más a los seguidores y ha mostrado algunas pinceladas de su familia al abrir el álbum personal de su visita a Costa Rica. Especialmente orgulloso se ha mostrado al recordar mediante imágenes lo mucho que disfrutó su hija pequeña en esas vacaciones. "Esta es mi hija Xanita, tenía 7 añitos. Mirad qué valiente, la primera con una sonrisa siempre", ha dicho sobre una instantánea en la que la niña aparece lanzándose en tirolina, con guantes, casco y un gesto que demostraba que no tenía nada de miedo.

Costa Rica es un país de bosques tropicales, con la naturaleza como protagonista. Es por eso que las imágenes de la familia de Luis Enrique tienen la selva como telón de fondo. En una de las que ha mostrado aparecen durante una visita a unas pozas en las que se hicieron una foto de grupo. Vemos al entrenador rodeado por sus más cercanos: su mujer Elena Cullell; sus tres hijos, Sira, Pacho y Xana; un íntimo amigo de su hijo llamado Sergi Ferrer; su hermano Felipe, su cuñada, las hermanas de su esposa y sus sobrinas, Blanca, Inés y Lía. También ha recordado cuando hicieron surf en la playa de Santa Teresa.

En su interacción con los usuarios también se ha mostrado muy bromista cuando un seguidor le ha preguntado si hay algo que no hace bien. "Si le preguntas a mi mujer alucinarías", ha dicho con gran sentido del humor. Lo cierto es que el exjugador del Real Madrid, el Barça y el Sporting de Gijón, conocido como Lucho, mantiene un sólido matrimonio desde hace prácticamente 25 años. En un mes celebrarán sus bodas de plata ya que se casaron el 27 de diciembre de 1997 en la basílica barcelonesa de Santa María del Mar. Tienen su base en la Ciudad Condal y este año han adquirido una vivienda en Formentera ya que Baleares suele ser su destino predilecto para la etapa estival.

El nuevo miembro de la familia, Ferrán Torres

La familia ahora ha sumado un nuevo miembro: Ferrán Torres. El jugador del FC Barcelona y de la Selección Española, uno de los jóvenes talentos deportivos de nuestro país, sale desde hace algo más de un año con Sira Martínez, hija de Luis Enrique, que es amazona y este mismo martes ha puesto rumbo a Qatar para animar al equipo. Precisamente de este noviazgo habló el entrenador hace solo unos días. Le preguntaron quién es su prolongación en el campo y respuesta se hizo viral: "El señor Ferrán Torres, que si no me coge mi hija y me corta la cabeza". Es la primera vez que se refería a este romance y, por sus palabras, parece que está encantado.