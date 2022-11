Beatriz Espejel cuenta todos los detalles de cómo van a vivir los familiares de los futbolistas el Mundial

Este miércoles 23 de noviembre, es el gran debut de la selección española en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Los chicos de la roja ya están concentrados en Doha preparándose para defender los colores y dar la mejor versión de sí mismos en esta primera fase de grupos. Un momento muy especial en sus carreras deportivas en el que no estarán solos, puesto que, además del calor de la afición, van a contar con la inestimable compañía de sus familiares que ya tienen listas las maletas para poner rumbo a los Emiratos Árabes y darle todo su apoyo y cariño desde las gradas.

VER GALERÍA

Un viaje muy esperado por todos ellos del que Beatriz Espejel, esposa de Koke Resurrección, ha querido compartir algunos detalles con su comunidad de seguidores. La influencer ha explicado que cada familiar es libre de decidir la fecha en la que ir a la competición, mientras que algunos quieren estar desde el partido inaugural, al que también está previsto que asista el rey Felipe VI, otros prefieren esperar hasta los octavos de final para subirse al avión. Por su parte, Beatriz ha decidido que ella y su hijo Leo estarán a partir del segundo enfrentamiento contra Alemania.

VER GALERÍA

Sus inquietudes, sus gustos... Conoce a las mujeres de los grandes cracks del Mundial de Qatar

¿Por qué Maluma no ha actuado en la gala inaugural del Mundial de Qatar 2022?

De la misma manera, ha comentado que todos los detalles, desde el transporte a los alojamientos, están coordinados por la Federación, buscando así asegurar el bienestar y comodidad de todos los españoles, que, durante esas semanas, son una piña. "La Federación es quien organiza todo para que estemos juntos. Aunque no es obligatorio, solemos estar todos porque tenemos una relación buenísima. En la Eurocopa lo pasamos genial". Una buena sintonía que quiere que todo el mundo descubra. "Voy a hacer vídeos de cómo vivimos los partidos los familiares más cercanos para que conozcáis más allá de la parte del jugador", prometía a sus followers.

VER GALERÍA

Igualmente, ha expresado su deseo de poder ver a su marido en alguna ocasión, un tiempo de desconexión que considera beneficioso para los deportistas y que no se pudo dar durante la pasada Eurocopa, marcada por los estrictos protocolos sanitarios del Covid-19. "En el período de Covid los chicos estaban como en una burbuja y se hacía duro, sobre todo para los peques. Ahora no tengo ni idea de que va a pasar porque es un tema del que no se nos ha hablado todavía, pero espero que sí, porque es algo positivo a nivel mental para los jugadores".

VER GALERÍA

Casillas e Iniesta, cambian el balón por los micrófonos y se convierten en los comentaristas del Mundial de Qatar

Dua Lipa explica los motivos por los que no actuará en el Mundial de Qatar

Un mundial marcado por la controversia

Otras de las cuestiones que Beatriz ha abordado es la controversia que se está formando en torno a este Mundial, puesto que muchos no consideran que Qatar cumpla con los Derechos Humanos fundamentales. Lejos de avivar la polémica la también empresaria ha preferido esperar a estar de allí para conocer en primera persona la situación que se vive. "Es cierto que es un choque cultural con lo que vivimos diariamente. Lo que nos podemos encontrar yo no lo sé, iremos viendo como funciona el país y os comentaré cuando esté por allí".

Maluma dice 'sí' a Qatar 2022, pero ¿quiénes son los artistas que han rechazado la oferta?