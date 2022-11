¿Por qué Maluma no ha actuado en la gala inaugural del Mundial de Qatar 2022? El artista participó en la antesala de esta cita, el Fan Festival de Doha

La tarde de este domingo ha comenzado el Mundial de Qatar. La competición, que se alargará hasta el 18 de diciembre, ha celebrado una espectacular ceremonia de apertura marcada por la intervención de Morgan Freeman y también por la ausencia de Maluma. Se esperaba que el intérprete de Felices los 4, La curiosidad o Mala mía actuara en esta gala con la que se ha dado el pistoletazo de salida a la competición más esperada del mundo del fútbol, sin embargo, la nota músical del encuentro únicamente la ha puesto el cantante surcoreano Jung Kook, miembro de BTS, el popular grupo de K-Pop. ¿Por qué el cantante colombiano no ha participado?

VER GALERÍA

-Sus inquietudes, sus gustos... Conoce a las mujeres de los grandes cracks del Mundial de Qatar

-Las casualidades que predicen quién será el ganador del Mundial de Qatar, ¿acertarán este año?

Se daba por hecho que Maluma iba a interpretar Tukoh Taha, himno oficial del Mundial, en compañía de Nicki Minaj, Norah Fatehi y Muriam Fares, pero ninguno de los cuatro ha actuado finalmente. Sin embargo, sí ha estado presente entre el público del estadio Al Bayt. Ha formado parte de las 60.000 personas que estaban en las gradas, incluyendo autoridades, aficionados y otras personalidades como David Beckham, embajador del Mundial, Iker Casillas y Andrés Iniesta, estos dos últimos encargados de retransmitir los partidos para Televisión Española. El ganador de un Grammy Latino, con camisa tie-dye y gafas a juego, ha disfrutado del primer encuentro del Mundial, el que ha enfrentado a la Selección anfitriona con la de Ecuador (0-2) y se ha jugado inmediatamente después de la ceremonia de inauguración.

VER GALERÍA

Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, ha mostrado su apoyo a Qatar 2022 estando presente en su arranque y también participando en un acto celebrado en la víspera. La noche del sábado llevó su música al escenario del Fan Festival de Doha, celebrado en el Al Bidda Park, donde adelantó que sí actuará en la ceremonia de clausura. "Qué orgullo estar acá, representando y sintiéndome orgulloso de mi país, mi tierra, mi cultura latina. Este momento vivirá por siempre en mi corazón y nada ni nadie podrá arrebatármelo. Gracias a todos por creer y por dármela. Sin ustedes, los fanáticos reales, nada de esto sería posible. Ahora si a prender pa cantar en la FINAL", dijo en este macroconcierto que incluyó un show de drones, fuegos artificiales y la visita de once campeones del mundo.

-¿Cómo se adaptan los futbolistas de Qatar 2022 al clima del país?

VER GALERÍA

La presencia de Maluma en el Mundial 2022 ha sido muy cuestionada. Hace solo unas horas abandonaba de forma abrupta una entrevista con la televisión de Israel en la que se puso sobre la mesa la negativa de otros compañeros a participar en la Copa del Mundo al considerar que el país vulnera distintos derechos humanos. "Yo vine a celebrar la fiesta del fútbol. A poner mi bandera y mi cultura en el evento más importante de la historia de los deportes. Esa es mi tarea y mi legado. No voy a cambiar. Si algunos no quisieron venir es su problema", zanjaba, añadiendo que no quiere verse envuelto en ninguna polémica. Ante la insistencia del periodista sobre este asunto, se levantó y abandonó el set.