El rey Felipe, muy efusivo con los siete goles de La Roja en su debut contra Costa Rica en el Mundial de Qatar

El momento más esperado por la Selección Española en el Mundial de Qatar ha llegado. La tarde de este miércoles, la Roja ha debutado en la competición en un partido que le ha enfrentado a Costa Rica, a la que ha vencido por 7-0, y en el que los jugadores han contado con el apoyo del rey Felipe. El monarca ha viajado hasta el país de Medio Oriente para animar al equipo desde las gradas del estadio de Al Thumama. En este impresionante recinto también han estado presentes algunos familiares como Sira Martínez, hija del entrenador Luis Enrique y a la vez pareja de Ferrán Torres, uno de los grandes protagonistas del encuentro al marcar dos de los goles.

Loading the player...

Ha sido un partido muy emocionante desde el principio, y es que en el minuto 11 de encuentro el gol de Dani Olmo hacía que nuestra Selección se adelantara en el marcador. Don Felipe, con corbata roja como guiño a la camiseta del equipo, ha celebrado con gran efusividad la ténica del jugador del Leipzig de la Bundesliga de Alemania. Idéntico entusiasmo ha mostrado con el resto de goles. Marco Asenso, del Real Madrid, ha marcado en el minuto 21; en el 31 Ferrán Torres, del FC Barcelona, ha completado el marcador con un penalti y ha marcado un cuarto gol en el 54'; Gavi, también del Barça, ha sumado uno más en el 74'; Carlos Soler, del PSG, ha metido el balón en la portería de Keylor Navas en el 90' y ya en el descuento, en el minuto 92, Álvaro Morata, del Atlético de Madrid, ha completado este recital con el séptimo y último tanto.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

PULSA AQUÍ PARA VER LA FOTOGALERÍA COMPLETA

Una vez que el árbitro ha marcado el final del partido, don Felipe se ha reunido con los jugadores y el equipo técnico. "Lo hemos disfrutado, pero además del resultado, veros jugar ha sido una auténtica gozada. No soy experto, pero no he visto fallo ninguno, ha sido un epectáculo", ha dicho el monarca mientras miraba al seleccionador y este decía entre risas que sí había detalles que pulir. "Queda mucho por delante, pero empezar así da gusto", ha añadido.

El equipo afronta esta Copa del Mundo con muchas ganas de volver a casa con una nueva victoria después de ganar por primera vez el Mundial de 2010 en Sudáfrica, un triunfo histórico que hizo soñar al deporte español. Es por eso que todos los jugadores se han mostrado pletóricos abrazando a sus compañeros con estos siete goles, un comienzo de competición muy positivo que ayuda a creer que La Roja puede volver con una nueva estrella bordada en su equipación.

VER GALERÍA

-Beatriz Espejel cuenta todos los detalles de cómo van a vivir los familiares de los futbolistas el Mundial

-Los mejores momentos de la espectacular ceremonia de apertura del Mundial de Qatar 2022

El estadio que ha acogido el primer partido del equipo español fue inaugurado en octubre para acoger esta importante competición y se espera que su aforo, de 69.000 espectadores, se reduzcan a la mirad cuando acabe de disputarse la Copa del Mundo. El campo se sitúa en la capital, Doha, donde precisamente mañana tiene el jefe del Estado un acto. Antes de regresar a casa para continuar con su agenda institucional, don Felipe mantendrá un encuentro con un grupo de empresarios españoles que están trabajando en Qatar.

VER GALERÍA

-Las casualidades que predicen quién será el ganador del Mundial de Qatar, ¿acertarán este año?

Los próximos rivales de España

El debut de España llega tres días después de la ceremonia de apertura, en la que participó Morgan Freeman. Después de este encuentro, España seguirá jugando la fase de grupos con la que ha comenzado el Mundial, que celebra su XXII edición, posiblemente la más controvertida y polémica, entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. El domingo 27 de noviembre La Roja contra Alemania y el 1 de diciembre tendrá como rival a Japón.