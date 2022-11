El comentado guante de Morgan Freeman en la inauguración del mundial, ¿por qué lo lleva?

Fue una de las imágenes más comentadas en la inauguración del Mundial de Qatar. La aparición por sorpresa del actor Morgan Freeman causó un auténtico clamor de entusiasmo entre los presentes que no se esperaban ver aparecer al actor en escena. Además de su sentido discurso en pro de la unión, tolerancia y respeto, el guante que llevaba en la mano izquierda el intérprete de 85 años se convirtió en uno de los detalles más comentados. El protagonista de Seven lleva esta prenda desde 2008, año en el que sufrió un accidente de coche en Mississipi. En el percance, sufrió el daño de un nervio en la mano, que quedó parcialmente paralizada. Desde entonces lleva este guante de compresión, aunque se lo suele quitar en las ocasiones en las que aparece en público.

No lo hizo durante la inauguración, en la que se puede ver claramente cómo lo lleva, lo que llamó mucho la atención entre el público asistente. El artista de 85 años además se rompió un hombro en aquel accidente y sufre fibromialgia, cuestiones que la provocan dolores musculares. “Sufrí el daño de un nervio y no ha mejorado. No la puedo mover” dijo entonces sobre su mano. “¿Sabes que mueves la mano al menos un millón de veces al día?”. Durante la ceremonia de apertura en Qatar, el artista dijo, entre otras cosas, que “el fútbol da la vuelta al mundo y une a las naciones y a las comunidades”.

Las palabras de Freeman, que se escucharon al principio como una voz en off antes de que saltara al campo, se produjeron en forma de conversación con el youtuber qatarí Ghanim Al-Muftah, quien padece una malformación congénita llamada síndrome de regresión caudal y es embajador de la Copa Mundial de la FIFA. El también estudiante de ciencias políticas aseguró que quería utilizar su papel como embajador de esta competición para enviar un mensaje de esperanza y paz para la humanidad. El Mundial de Qatar ha sido muy cuestionado por las leyes restrictivas que imperan todavía en el país.

Al espectáculo de fuegos artificiales y bailes se unió la música en voces como la del artista surocoreano Jung Kook, miembro del grupo de k-pop BTS, que logró que los presentes en el estadio Al Bayt de Doha se levantaran de sus asientos. Sonaron además otros temas de mundiales anteriores como el Waka Waka de Shakira (la colombiana rechazó la invitación para actuar igual que otras estrellas como Rod Stewart) o La copa de la vida de Ricky Martin. Apareció además la mascota oficial de este año La'eeb, que es un turbante animado de color blanco cuyo nombre significa “jugador habilidoso”.

La Roja debutará el miércoles 23 de noviembre contra el combinado de Costa Rica en un partido al que se espera que asista el rey Felipe VI. Por el momento el encuentro inaugural entre las selecciones de Ecuador y la anfitriona qatarí se saldó con la victoria del primero por 2-0.