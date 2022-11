No te pierdas las tres espectaculares actuaciones donde Shakira sí fue la reina del Mundial de fútbol

Loading the player...

Shakira no cantará en la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar. Aunque era una de las artistas que la FIFA había anunciado, finalmente la artista colombiana ha dado un ‘no’ por respuesta siguiendo la estela de otros cantantes como Rod Stewart y Dua Lipa, que confesaba que no actuará en un país donde no se respetan los derechos humanos. Si Shakira hubiera participado, sería la cuarta vez que ella cantase en una Copa del Mundo de fútbol. Recordemos que la colombiana fue la gran estrella de Sudáfrica con su famoso Waka Waka tanto en la ceremonia de apertura como de clausura. Pero además, también actuó en los Mundiales de Alemania (2006) y Brasil (2014). En este último, sacó al escenario a su hijo Milan que, por aquel entonces, tenía poco más de un año. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

