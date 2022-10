¡Victoria por goleada! Shakira arrasa con su canción 'Monotonía' en plena batalla mediática con Piqué

Shakira sigue escalando posiciones en su batalla mediática contra Gerard Piqué. Desde que se dio a conocer su separación, las redes sociales se han volcado con la cantante colombiana en detrimento del deportista que ahora mantiene una relación con Clara Chía. La reina del movimiento de caderas ha ganado otra batalla en esta 'guerra' tras la publicación de su primera canción postruptura. Se trata de Monotonía, un single que estrenó el pasado jueves junto al puertorriqueño Ozuna, con una letra que habla de una ruptura muy traumática y que, evidentemente, todo apunta a que reflejaría su propia experiencia personal. En el videoclip de este nuevo tema vemos a Shakira haciendo la compra en un supermercado hasta que un joven, que encarnaría el papel de su ex, le dispara hasta dejarla sin corazón. Es entonces cuando la cantante lo recoge del suelo entre lágrimas.

Aunque la letra arranca explicando que la ruptura fue culpa de la monotonía, palabra que da título a la canción, lo cierto es que conforme avanza el tema va lanzando posibles dardos hacia el futbolista. “De repente no eras el mismo me dejaste por tu narcisismo. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad pero sí sé que di más que tú, estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando”, unas palabras que parece van dirigidas a futbolista del Barça.

En los últimos minutos de la canción, la cantante manda otro contundente mensaje: “Bebé yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí, es un adiós necesario”. La canción ha conseguido batir récords de reproducciones desde que se estrenara el pasado jueves 20 de octubre. El tema consiguió más de 20 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, unas cifras con las que sueña cualquier artista. Por su parte, el futbolista se mantiene en segundo plano mientras disfruta de su nueva relación amorosa junto a Clara Chía, la joven que ha conseguido ocupar su corazón.

Shakira estaba profundamente enamorada del padre de sus hijos y confiesa haberlo pasado muy mal tras la ruptura. Sin embargo, habría ganado en otros terrenos en los que su ex no habría salido tan victorioso. La imagen de Gerard Pirqué se ha visto dañada tras la ruptura -fundamentalmente en las redes sociales-, mientras que la popularidad de la cantante ha subido como la espuma. Cuando se dio a conocer la separación, el futbolista perdió millones de seguidores en Instagram, mientras los de su ex subían a gran velocidad. El éxito de la nueva canción de la colombiana confirma que ha ganado por goleada.