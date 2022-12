España, eliminada en octavos de final Casa Real envía un mensaje de apoyo a la selección tras su despedida del Mundial de Qatar 'Aquí no acaba nada', sino que 'empieza todo' para un equipo 'que tiene un gran camino por delante', han expresado desde la institución

España entera llora la eliminación de la selección en el Mundial de Qatar, después de la derrota del combinado nacional frente a Marruecos en los octavos de final del torneo al caer en la tanda de penaltis. Tras el duro golpe sufrido, Casa Real ha querido mandar unas palabras de aliento a los nuestros a través de un mensaje de apoyo donde expresa lo siguiente:

Aquí no acaba nada. Aquí, en este Mundial, empieza todo para una selección que tiene un gran camino por delante. A seguir adelante, a seguir compitiendo y a seguir luchando. Y los triunfos llegarán.

La institución transmite por tanto en su comunicado su confianza plena en un equipo que destaca por su juventud, de modo que le augura un gran futuro para continuar peleando para lograr sus objetivos. Cabe recordar que entre los pupilos de Luis Enrique hay jugadores muy prometedores que ya son una realidad caso de Pedri, Ferrán Torres, Gavi o Ansu Fati, cuyas edades oscilan entre los 18 y 22 años.

Tras el pitido final del choque, la decepción era evidente entre todos los integrantes de la selección y muchos de ellos no podían evitar las lágrimas después del varapalo. Una tristeza que también era palpable en los rostros de sus parejas, hijos y familiares que, este martes, se encontraban en las gradas del estadio Education City Stadium de la ciudad de Rayán para arroparles.

El Rey acompañó a la selección en su debut mundialista

Don Felipe también estuvo con ellos en el primer partido del Mundial, presenciando desde el palco aquel 7-0 a Costa Rica que hizo ilusionarse a todos los aficionados de este país. Entonces, el monarca viajó hasta Doha para trasladar su ánimo a los futbolistas e incluso bajó al vestuario para felicitarles después de la gran victoria.

En las instalaciones del estadio Al Thumama, el soberano saludó con efusividad a los jugadores y el equipo técnico: "Lo hemos disfrutado pero, además del resultado, veros jugar ha sido una auténtica gozada. No soy experto, pero no he visto fallo ninguno, ha sido un espectáculo", les dijo mientras miraba al seleccionador y este decía con una sonrisa que sí había detalles que pulir.

Desafortunadamente, España no ha podido seguir con esa línea tan exitosa en un torneo donde, tras ese gran triunfo, empató contra Alemania a uno, perdió por 2-1 frente a Japón y se ha despedido de la forma más amarga al caer contra Marruecos. Aunque no eran pocos los que situaban a los nuestros entre los favoritos a levantar la copa, su recorrido ha terminado antes de lo esperado y toca levantar la cabeza para mirar al futuro con optimismo.

