Hiba Abouk, con el corazón dividido, ¡se moja! sobre el partidazo Marruecos-España del Mundial

Si hay alguien en el planeta fútbol que este martes tiene el corazón dividido, esa es Hiba Abouk. España y Marruecos se enfrentan a vida o muerte en los octavos de final del Mundial de Qatar, buscando una plaza en cuartos para seguir adelante en el torneo. La actriz es de nuestro país, pero su marido Achraf Hakimi juega en el equipo al que hoy se mide el combinado nacional. ¿Cómo está viviendo las horas previas de este choque que promete ser apasionante? ¿Con quién va?

La intérprete de 36 años ha reconocido sentirse "con un poquito de nervios por lo que vaya a pasar hoy", aunque "estamos muy contentos de haber llegado hasta aquí", confesaba esta mañana en Radio Marca. Sobre sus preferencias para el partido, la protagonista de El Príncipe lo tiene bastante claro y no deja lugar a dudas: "Obviamente, voy con mi familia. Donde estén, allí estaré yo. Mi marido juega para Marruecos, pues yo quiero que ganen ellos, por supuesto", ha aseverado.

Eso sí, hay un matiz importante a la hora de expresar sus deseos ya que "sea el resultado que sea, me alegraré porque España es mi país y lo llevo en mi corazón también, con lo cual...", señala. En este sentido, Hiba recuerda "soy madrileña porque nací ahí y es mi ciudad, donde me he criado", apostilla, al mismo tiempo que reconoce su afición por el equipo merengue ya que su esposo -que también es español- se formó en el club presidido por Florentino Pérez.

La actriz, que vive en París con los suyos, añade que "tenemos dos niños que son de Madrid", dice en alusión a los pequeños Amín y Naím. Explica que "cuando me quedé embarazada estábamos fuera", pero los últimos meses durante su estado de gestación en ambos casos prefirió pasarlos en la capital de España para que sus retoños nacieran aquí, ha contado.

"Ojalá que vaya todo muy bien hoy", ha expresado Hiba Abouk sobre el choque, desvelando una anécdota vivida este lunes durante su estancia en Doha. "Ayer me crucé con Alice Campello y me dijo: 'Mañana somos enemigas'... y yo le respondí: '¡No, no! Tú y yo siempre seremos amigas", relataba entre risas sobre ese encuentro que tuvo con la mujer de Álvaro Morata, delantero de la selección.

"Esta tarde iré al campo y veremos a ver", suspiraba la actriz. "Además, la afición de Marruecos es espectacular y están superagradecidos. Se vienen con todos los instrumentos para tocar música y animar a su equipo... la verdad es que una gozada", resaltaba. En cualquier caso, no olvida que los seguidores españoles "también son maravillosos", ha remarcado, por lo que en el estadio se vivirá un ambiente "increíble y muy emocionante", apuntaba.

Cuenta Hiba por último que desde que llegó a Catar apenas ha tenido contacto físico con su pareja, ya que "están bastante concentrados y creo que es la selección que menos ha salido", manifestaba. "De hecho, nosotros llevamos aquí una semana sin poder verle prácticamente", relataba la actriz, quien además tiene vínculos muy fuertes con el mundo árabe ya que es de ascendencia libia por parte de padre, y tunecina en cuanto a su madre.

