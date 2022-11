Hiba Abouk, al estilo 'Million Dollar Baby', presume de nuevo 'look' a golpe de boxeo

Loading the player...

Hiba Abouk puede presumir de estar en plena forma. La hemos visto lucir abdominales en más de una ocasión, y es que el ejercicio forma parte del día a día de la actriz de 36 años. Hiba ha demostrado que el boxeo también está incluido en sus rutinas. "Me encanta boxear", ha comentado junto a un vídeo en el que aparece practicando este deporte, ¡y no se le da nada mal! En la grabación, además, Hiba muestra su nuevo look, pues ha cambiado su habitual melena castaña ondulada por un cabello totalmente trenzado. Dale al play y no te lo pierdas.

-Hiba Abouk arrasa con un look de impacto que revela su figura ultratonificada