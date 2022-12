Luis Enrique y parte de la Selección Española ya están en casa tras ser eliminados del Mundial

El sueño de volver a convertirnos en campeones del mundo y sumar una nueva estrella tras la que logramos en 2010 no ha podido hacerse realidad. La Selección española ha sido derrotada ante Marruecos en octavos de final y catorce de los jugadores convocados, así como el equipo técnico, ya han regresado a casa tras ser eliminados. La andadura de La Roja en el Mundial de Qatar ha finalizado oficialmente esta tarde, cuando el avión procedente del país de Medio Oriente ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas sobre las cinco de la tarde. Encabezando la expedición estaba el entrenador, Luis Enrique Martínez, quien se ha mostrado muy cercano con los jugadores con los que ha convivido estas semanas.

Pablo Sarabia, Alejandro Balde, Aymeric Laporte, Gavi, Sergio Busquets, Pau Torres, Ferrán Torres, Dani Olmo, Unai Simón, Yeremi Pino, Pedri, Ansu Fati, Nico Williams y David Raya han llegado a Madrid con el chándal del equipo y cargados con maletas y mochilas. Al bajar del avión sus rostros reflejaban seriedad, sin embargo la sonrisa no ha tardado en aparecer cuando han visto a algunas personas de su entorno aguardando el encuentro. Gestos de cariños se han sucedido en el aeropuerto tras una derrota que el equipo no esperaba pero que ha asumido con deportividad. Para muchos de ellos era su primera gran oportunidad en una competición de esta envergadura y han demostrado que tienen un futuro prometedor en el fútbol.

Antes de partir cada uno a sus hogares, algunos cogiendo un nuevo avión con destino El Prat (Barcelona) se han producido las despedidas. Luis Enrique se ha despedido entre abrazos de los jugadores, de los que se siente muy orgulloso. "Han estado soberbios sobre comportamiento, personalidad... Han hecho todo lo que les he dicho, tanto yo como mi staff. Estoy muy orgulloso con mi equipo, lamento los que no han podido participar", decía tras la eliminación de La Roja. Además, el entrenador reconocía que esta vez no ha sido suficiente con intentarlo y animaba a tomarse la eliminatoria con filosofía. "Así es el fútbol y la vida…a levantarse", animaba.

Álvaro Morata, Jordi Alba, Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Robert Sánchez, Rodri Hernández, Carlos Soler, Marcos Llorente, Koke Resurrección y Marco Asensio no han acompañado a sus compañeros en el regreso. La competición al margen del Mundial no se retoma hasta finales de diciembre, así que han apostado por alargar su estancia en Doha (o en otros destinos) junto a la familia que se había desplazado para animarlos y vivir este Mundial en primera persona. Las mujeres de los jugadores han hecho una piña durante la competición e incluso han organizado planes juntas como cenas o visitas turísticas.

A primera hora de la mañana, la Selección abandonaba la Universidad de Doha, que ha sido su sede durante la concentración. Se han subido al autobús del equipo y se han trasladado hasta el aeropueto de la ciudad, desde donde ha despegado el avión. Junto a ellos han viajado también el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales; y el director deportivo, José Francisco Molina, quien ha salido por la misma terminal que otros viajeros y ha declinado hacer declaraciones sobre el resultado de La Roja o el futuro de Luis Enrique, que ahora está en el aire.