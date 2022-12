El plan de las parejas de la Roja en el mundial de Qatar que muestra la buena relación que las une

Los jugadores de la selección española siguen escalando puestos en la clasificación del Mundial de Qatar, donde esta misma semana se enfrentarán a Marruecos para pasar a cuartos de final (el martes 6 de diciembre). Entre partido y partido, no todo son entrenamientos, pues los futbolistas aprovechan para desconectar y relajarse junto a sus parejas, que no han dudado en hacer las maletas para trasladarse al país. Beatriz Espejel, mujer de Koke, lleva varios días allí junto a su hijo Leo, que se ha convertido en el mejor “segundo entrenador” del deportista. Tras el intenso partido contra Japón, los tres se fueron a la playa para disfrutar del sol y allí el pequeño Leo demostró que es todo un as del balón como su padre dándole chutes a la pelota frente a una portería.

“La Federación es quien organiza todo para que estemos juntos. Aunque no es obligatorio, solemos estar todos porque tenemos una relación buenísima. En la Eurocopa lo pasamos genial" aseguraba Beatriz que prometió a sus seguidores hacer vídeos para ver esa otra cara de la competición. “Voy a hacer vídeos de cómo vivimos los partidos los familiares más cercanos para que conozcáis más allá de la parte del jugador”. Y ha cumplido su promesa. No solo ha mostrado los detalles del alojamiento en el que se está quedando estos días sino también cómo “matan” el tiempo las novias y esposas de los futbolistas.

Todas se reunieron para irse de cena, como demuestra la foto de familia que compartió Beatriz, a un conocido restaurante Tatel Doha (el grupo tiene locales en otros lugares del mundo como Madrid o Ibiza). Daphne Cañizares, esposa de Dani Carvajal; Romarey Ventura, mujer de Jordi Alba; Paula Batet; Sira Martínez, hija de Luis Enrique y novia de Ferrán Torres; Elena Galera, esposa de Sergio Busquets; Marta Marchena, novia de Carlos Soler; Paula Batet, novia de Pau Torres; Sandra Garal, novia de Marco Asensio; Patricia Charlotte, conocida como Paddy y novia de Marco Llorente; Carmen Mora, pareja de Pablo Sarabia; y Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, compartieron un rato juntas y brindaron por el éxito de los jugadores. “Spanish girls team” escribe junto a un par de retazos de la cita en la que se puede ver cómo el restaurante emite también en una gran pantalla los partidos del mundial.

Además de estas reuniones, las parejas de los jugadores acuden al campo para emocionarse y sufrir en los partidos, aunque una vez que el árbitro pita el final, la playa, deportes náuticos o un parque de atracciones son los escenarios perfectos para recargar las pilas. Sin duda la presencia de los suyos es un plus en una competición de este nivel, en el que la exigencia está en un nivel máximo.

El Mundial de Qatar se ha convertido en el centro de atención de los forofos del fútbol en todo el mundo que también se entusiasman y lo pasan regular con la victoria de sus selecciones. Entre lágrimas la reportera mexicana Vanessa Huppenkothen lamentaba estos días por ejemplo la eliminación de su equipo, que finaliza su andadura en el mundial. Pasan las semanas y se va completando el cuadro de aspirantes a la Copa del Mundo que ya tiene en cuartos a las selecciones de Argentina, Países Bajos, Inglaterra y Francia. ¿Se meterá España en la lista?