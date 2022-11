Luis Enrique se emociona al recordar a su hija fallecida tras el empate en el Mundial

Xana, la hija pequeña de Luis Enrique y Elena Cullell, falleció el 29 de agosto de 2019 con tan solo nueve años. La pequeña padecía un un osteosarcoma y su familia comunicó la triste noticia con el siguiente mensaje: "Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas". Y así ha sido. Este domingo la niña habría cumplido 13 años y el seleccionador la felicitó públicamente a través de un emotivo vídeo en el que decía: "Hoy es un día especial. No solo porque jugamos contra Alemania, sino porque mi hija Xana habría cumplido 13 años. Mi amor, estés donde estés, te quiero".

- ¿Qué es el osteosarcoma por el que ha fallecido la hija de Luis Enrique?

VER GALERÍA

Además, el seleccionador se acordó de ella tras el empate entre España y Alemania. En un momento de la rueda de prensa, dijo que quería hablar en español para referirse a un asunto personal. Ese asunto no era otro que su pequeña Xana. "Hoy ha sido para mí y para mi familia un día especial, sin ninguna duda, pero hace mucho tiempo que nosotros pensamos en vivir esto con naturalidad", comenzó diciendo sobre la ausencia de la niña.

Loading the player...

"Es evidente que no tenemos físicamente a nuestra hija, pero la tenemos presente cada día. Nos acordamos mucho de ella, nos reímos y pensamos en cómo actuaría en cada situación de muchas cosas que nos pasan", continuó. Por último, el técnico de la selección reflexionó sobre los golpes del destino y cómo sobreponerse a ellos. "Así funciona la vida, no solo son cosas bonitas y tratar de buscar la felicidad sino también saber gestionar estos momentos".

VER GALERÍA

Para Luis Enrique su familia es lo más importante. El próximo 27 de diciembre cumplirá 25 años de casado con Elena Cullell, barcelonesa licenciada en Económicas y azafata de vuelo de profesión. El matrimonio tiene dos hijos más, Pancho, de 22 años, y Sira, de 21, que también ha recordado públicamente a Xana. "Feliz cumple, princesa. Te echamos de menos, siempre", escribió encima de esta bonita imagen en la que aparecen juntas.

VER GALERÍA

Sira está viviendo el Mundial de Qatar en primera persona. La joven se encuentra allí para apoyar a su novio, el futbolista Ferrán Torres, con quien lleva saliendo casi un año. El jugador mantiene una excelente relación con su 'suegro'. "Yo lo considero mi padre, es como nuestro padre. Desde que he venido a la selección me ha acogido de una manera espectacular, me ha dado toda su confianza. Al final, eso es lo que quiere cualquier jugador", dijo en una entrevista concedida a ABC. Luis Enrique, por su parte, bromea con esta situación y ya ha advertido a su 'yerno' que de momento no quiere ser abuelo.

VER GALERÍA

La pareja tiene un futuro prometedor como deportistas. Él ya ha demostrado que es un gran jugador y ella tiene un enorme talento como amazona. En 2020 se proclamó campeona de España en saltos en la categoría de joven jinete, un logro del que su padre está muy orgulloso.