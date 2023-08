La última gran celebración en París de Sandra Garal y Marco Asensio tras su 'sí, quiero'

Está siendo un verano muy especial y cargado de emocionantes comienzos para Sandra Garal y Marco Asensio. Desde que la feliz pareja sellara su amor ante el altar el pasado 7 de julio en la Fortaleza de Albercutx, en Pollença, Mallorca, no han hecho más que encadenar alegrías. Fue tras su divertida fiesta preboda y el idílico enlace cuando el futbolista y la arquitecta dieron el pistoletazo de salida a su luna de miel ibicenca, un romántico viaje que precedió a su traslado a París, donde el delantero ha iniciado una nueva etapa en las filas del París Saint-Germain arropado por su recién estrenada mujer. Inseparables, cómplices y radiantes, ahora han celebrado otra gran fecha, un día señalado en su calendario que han festejado en la ciudad del amor.

Cinco años de historia de amor

Sandra y Marco están exultantes y derrochan felicidad por los cuatro costados, y no es para menos. Después de unas intensas semanas repletas de pasión y momentos para recordar, el matrimonio ha festejado su quinto aniversario. Así lo ha confirmado ella a través de una significativa instantánea en la que aparece el astro balear revisando la carta de un restaurante parisino. Ha sido con una cita gastronómica como han celebrado que su incondicional amor cumple media década, cinco años desde que sus caminos se cruzaron por vez primera en una discoteca de la capital donde tuvieron un auténtico flechazo que lo cambió todo y terminó por sacar la mejor de las versiones el uno del otro. "Cinco años juntos", ha escrito emocionada Sandra junto a la imagen de su esposo en el local de exquisita decoración.

El exmadridista, por su parte, ha felicitado a su mujer compartiendo en su perfil social tres capturas en blanco y negro del día más especial de sus vidas, su enlace, del que la próxima semana se cumplirán dos meses. "Poder", ha agregado a modo de pie de foto junto al emoticono de un destello, en representación del brillo y la ilusión que irradian en este maravilloso capítulo vital que atraviesan.

Primeros planes del matrimonio en París

Desde que marido y mujer pusieran rumbo a la ciudad bañada por el río Sena a mediados de agosto empujados por el comienzo de la nueva temporada de la Ligue 1, no han ocultado lo cómodos que se sienten allí. "Confiando en la magia de los nuevos comienzos", reconocía hace unos días la fundadora de Saint Studio, que compartía sus primeros posados desde París junto a una frase de la película La vida es bella que reza: "La vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. No es coherente, no es sencilla, no es fácil; pero, a pesar de todo, la vida es bella". En dicho carrusel de instantáneas la joven adentró a sus cerca de cuatrocientos mil admiradores en algunos de los primeros planes que ha disfrutado junto a Asensio en este idílico escenario: paseos por las calles de la urbe, visitas a la Torre Eiffel, degustaciones en fabulosos restaurantes, chapuzones en la piscina, atardeceres e incluso picnics en la naturaleza junto a sus dos perritos. Nada se les resiste.

Aunque ambos tienen claro que "lo mejor está por llegar" y es probable que entre en sus planes la idea de ampliar la familia en un futuro, no hay duda de que atraviesan un momento muy dulce que están exprimiendo al máximo. Si bien en lo personal no pueden estar mejor, en lo profesional el jugador de la Selección Española también está arrasando pese al escaso tiempo que lleva luciendo sus nuevos colores.

Éxito y alegrías, también en lo profesional

Asensio debutó con la formación liderada por Luis Enrique y presidida por el magante catarí Nasser Al-Khelaïfi el pasado 13 de agosto en un encuentro que acogió el Parque de los Príncipes y que enfrentó al conjunto galo contra el FC Lorient, pero no ha sido hasta este sábado cuando ha marcado su primer gol. Un primer tanto que tuvo lugar en el minuto 44 contra el Racing Club de Lens y que refleja, además de su innegable talento sobre el verde, el gran trabajo que está desempeñando desde que desembarcó en el equipo de la capital francesa. En este contexto, la bellísima maniquí, que con toda seguridad seguirá cumpliendo con sus compromisos profesionales, es un talismán para el deportista, a quien alienta siempre que tiene ocasión desde las gradas.

