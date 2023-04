Fabiola Martínez opina de la amistad especial de Bertín Osborne, a la que ya conoce

Dos años después de separarse, Bertín Osborne tiene una amistad especial con Marlises Gabriela Guillén, una joven modelo, fisioterapeuta y empresaria de la que el propio cantante ha hablado en ¡HOLA!, donde ha aclarado la verdad de su vida y el amor. La reacción de su exmujer no se ha hecho esperar. Este mismo miércoles, Fabiola Martínez ha dado su opinión sobre la nueva etapa que ha iniciado el padre de sus hijos, Kike y Carlitos. "Cuando quieres rehacer tu vida tienes que estar abierto a todo, y me parece estupendo que tenga amigas y amiga especial", ha asegurado en Europa Press.

-Fabiola Martínez muestra las imágenes más sensuales de su etapa como modelo

Fabiola Martínez se desata al ritmo de Shakira tras su último 'pique' con Bertín Osborne

Sobre cómo conoció la existencia de esta amistad especial, Fabiola ha explicado que no sabía nada hasta la tarde del martes, cuando se lo comentó el propio Bertín en un audio que le envió para un tema relacionado con sus hijos. En esa nota de voz, el presentador le decía: "Han salido unos titulares, ya te habrán dicho, es una chorrada, no te preocupes. Lee mañana el ¡HOLA!". Esta mañana ha leido nuestra entrevista y le ha escrito para decirle que no se preocupe, que solo quiere que sea feliz, que se lo merece y que si es algo serio se pongan de acuerdo por los niños. Por el momento no ha obtenido respuesta.

Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, ha dejado claro que no le afecta ver a su exmarido con alguien y ha explicado que ha coincidido con Marlises Gabriela sin saberlo. "Me he enterado que fui a un evento en una bodega en el que ella estaba allí con Bertín y no me dijo nada", ha indicado. En este sentido, la colaboradora se ha mostrado comprensiva: "Me pongo en su lugar y pienso, qué difícil enamorarte o sentir ilusión otra vez en el medio en el que nos movemos, introducirla con el peso que tiene ser Bertín Osborne y ser yo la ex y madre de Kike.. Es muy dificil para ella tambien".

La modelo venezolana, que ha compartido dos décadas al lado de Bertín, ha asegurado que no sabe si Marlises Gabriela Guillén, de 32 años y con la que reconoce verse cierto parecido, "es una más, una menos o la definitiva". Sea como sea, lo que le importa es la felicidad de su exmarido: "Lo único que quiero es que esté bien, él está a gusto, feliz, se lo está pasando bien". Además, Fabiola ha dejado claro que "jamás" ha sido celosa ni envidiosa.

La reacción de la hija mediana de Bertín

Eugenia Osborne ha explicado que no tiene "ni idea" de la amistad especial de su padre porque "es su vida privada y de esa parte no estamos muy enteradas" ya que el cantante nunca ha hablado "de este tema en general". En plenos preparativos de su gira y del regreso de Mi casa es la tuya, Bertín ha especificado que no tiene novia ni tampoco habla de amor. Al respecto, su hija ha indicado que "a partir de una edad cuesta más enamorarse" y ha dicho divertida que va a llamar a su progenitor para preguntarle, siempre respetando su discreción. A la influencer sí le sonríe el amor al lado de Miguel Barreiro, profesor universitario con el que lleva casi un año de relación y ha congeniado muy bien con la familia.