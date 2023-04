Fabiola Martínez muestra las imágenes más sensuales de su etapa como modelo

Un viaje al pasado, eso es lo que ha hecho Fabiola Martínez. La colaboradora televisiva ha abierto el álbum personal para mostrar sus imágenes más sensuales, las que protagonizó durante su etapa como modelo. Fue aspirante a Miss Venezuela en 1993 porque en su país era "el no va más" y ese certamen fue un auténtico trampolín. Después de su paso por el concurso estuvo una década encadenando proyectos publicitarios que ha resumido en un vídeo con cinco instantáneas en traje de baño o en ropa interior que han causado sensación. Y es que personas de su entorno como Astrid Klisans y Jaydy Michel han reaccionado con mucho cariño a estos recuerdos.

-Fabiola Martínez se desata al ritmo de Shakira tras su último 'pique' con Bertín Osborne

El plan que compartieron Bertín Osborne y Fabiola Martínez tras la polémica entrevista del cantante

El trabajo como modelo hizo que posara para el objetivo de Giorgio Z Gatti o Pepe Botella, entre otros prestigiosos fotógrafos, y propició que su camino se cruzara con el de Bertín Osborne. Hizo un casting para el disco de rancheras del artista, convocaron a varias agencias y fueron las chicas que encajaban con el perfil, aunque ese día no le vieron. Seleccionaron a varias para la sesión de fotos, que se llevó a cabo en la Hacienda San José, finca que Fabiola no imaginaba que años después acogería su enlace. La primera vez que se vieron fue el día de rodaje, con todo el equipo. Recuerda que el cantante estaba montando a caballo y cuando lo vio se sorprendió porque hasta entonces no habían coincidido personalmente y las únicas referencias que tenía de él eran los posters de su tía, que al igual que su madre era muy fan.

Fabiola reconoce que no hubo un flechazo al verse pero sí notó que había química cuando Bertín la llevó a la estación a coger el AVE y le dio dos besos y un abrazo. Tuvo que pasar un año hasta que Marisa Jara, amiga en común, hizo posible que volvieran a verse. La modelo andaluza, que se recupera actualmente de la intervención de un tumor maligno, ejerció de Celestina en una cita en la que intercambiaron teléfonos. A partir de entonces su comunicación fue constante y no tardaron en comenzar una historia de amor que ha durado más de dos décadas. Pese a su separación en 2021, siguen unidos por sus hijos y formando equipo en la Fundación Bertín Osborne.

-Eugenia Osborne, sobre la polémica de Bertín: 'Entiendo a Fabiola, pero mi padre tiene una manera de querer diferente'

Un giro radical

Ese culto al cuerpo que regía la vida de Fabiola por su profesión desapareció el 31 de enero de 2007 con la llegada al mundo de su primogénito, Kike, que nació a las 29 semanas de un embarazo marcado por la listeriosis que padecía la modelo. "Hubo una época de mi vida dónde creía que lo más importante era cultivar y trabajar mi cuerpo... pero entonces fui madre y aprendí la lección más importante de mi vida: La única belleza inalterable no se ve, se siente, en cada acto de bondad, generosidad y respeto hacia uno mismo y hacia los demás", aseguraba. Su prioridad siempre ha sido la familia que ha formado con Bertín, quien aportaba tres hijas mayores (Alejandra, Eugenia y Claudia) en las que encontró un gran apoyo desde el principio.