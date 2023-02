Eugenia Osborne, sobre la polémica de Bertín: 'Entiendo a Fabiola, pero mi padre tiene una manera de querer diferente'

La expareja formada por Bertín Osborne y Fabiola Martínez atraviesa una crisis ya que el artista aseguraba recientemente que nunca había estado enamorado y, aunque ha matizado sus palabras, esto le ha dolido a la mujer con la que ha compartido casi dos décadas y con la que ha tenido a sus dos hijos pequeños, Kike (2007) y Carlitos (2008). La segunda hija del cantante y la recordada Sandra Domecq se ha pronunciado acerca de la polémica y ha dado una explicación. Eugenia Osborne ha dejado claro que entiende la posición de Fabiola y el dolor que ha podido sentir, pero también ha dado detalles para entender a su padre, del que dice que es "diferente" y que tiene un "corazón enorme".

Vídeo: Europa Press

Eugenia, que está ilusionada al lado de Miguel Barreiro, ha indicado que "para cada uno el amor es diferente y quizá el enamoramiento que lees en los libros o ves en las películas, eso mi padre no lo ha sentido". Sin embargo, tiene claro que durante el tiempo que ha compartido con Fabiola, Bertín "la quería por encima de todos y era todo para él". Ha recordado incluso que el propio artista así se lo dijo en una conversación que mantuvieron. Tras el nacimiento prematuro de Kike en la semana 29 de gestación le contó a su hija mediana que no veía la vida sin su esposa y que la llegada al mundo del niño les había unido aún más.

Con 37 años, la influencer ha indicado que tanto ella como sus hermanas también han experimentado la "manera de querer diferente" que tiene Bertín y no niega que les costó entenderlo. "Hasta que lo aceptas a veces cuesta porque no lo entiendes, pero te das cuenta de que tiene un corazón enorme, son sus maneras y ya está", ha relatado. También ha contado sincera que comprende el malestar de Fabiola, a la que sigue estando muy unida, pero considera que con el tiempo todo se va colocando. "A mí me dolía cuando lo decía de mi madre, pero he entendido que es su manera de ver las cosas y su manera de amar", ha asegurado.

La cordialidad sigue reinando en el hogar de los Osborne pese a los últimos acontecimientos y hace unas horas el presentador salía en coche con su hijo menor de la casa en la que el pequeño vive con su madre. Eugenia ha reconocido que no estaba al tanto de la situación y considera que es "buena señal, las cosas siguen estando bien, si no me habría enterado de algo". Como muestra de la amistad y el enorme cariño que prevalece entre Bertín y su exmujer, la influencer ha contado como anécdota que hace unos días su padre fue a comer a casa y después "se fue a echar la siesta a casa de Fabiola". Ha hecho hincapié en que la expareja se quiere "mucho" y cuando estuvieron casados no tiene ninguna duda de que "se adoraban".

