El reencuentro de Bertín Osborne con Fabiola tras afirmar que nunca había estado enamorado El cantante ha matizado sus palabras y ha asegurado que cuando se casó con la modelo no podía vivir sin ella

Loading the player...

Posiblemente el propio Bertín Osborne no podría haberse imaginado el revuelo que iban a causar sus palabras cuando en el programa de Paz Padilla, Déjate querer, trataba de explicar qué era el amor para él. En su intento por definir el sentimiento que supone estar enamorado, el reconocido cantante llegó a decir estas palabras: 'Lo que pasa que tu sientes y quieres estar con esa persona, pero nadie me puede definir lo que es el amor'. (...) 'Muy enamorado, o muy enchochado yo creo que no, solo sientes que quieres estar con esa persona'; en referencia a sí había estado enamorado alguna vez. Unas declaraciones que han hecho daño a su expareja y madre de sus últimos dos hijos, Fabiola Martínez, quién en el programa para el que colabora, Y ahora Sonsoles, confesaba estar muy dolida. Después de matizar sus palabras en un vídeo que ya es viral, ahora, el intérprete y la modelo venezolana acaban de reunirse en la casa donde vive la colaboradora de Antena 3. ¿Quieres conocer más detalles? ¡Dale al play!

Fabiola Martínez, dolida tras las últimas palabras de Bertín Osborne: 'Merezco respeto a esos casi veinte años juntos'

Las declaraciones de Bertín Osborne que tanto han decepcionado a Fabiola Martínez