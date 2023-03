El plan que compartieron Bertín Osborne y Fabiola Martínez tras la polémica entrevista del cantante

Loading the player...

La relación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez siempre ha sido excelente y no han dejado de hacer planes, incluso ya separados. La semana pasada, tras la entrevista de Déjate querer en la que el artista reconocía que nunca ha estado enamorado, unas palabras que dolieron a la madre de sus hijos, el exmatrimonio hizo un recorrido por una bodega de Valladolid. Ambos pudieron conocer las instalaciones, comer con amigos como Pedro Trapote y Begoña García Vaquero y también escuchar la voz en directo de Pitingo, al que consideran parte de la familia. De pie y colocados uno al lado del otro, Bertín y Fabiola disfrutaron de canciones como Cucurrucucú paloma o Stand by me, que la colaboradora televisiva grabó para recordar siempre esos mágicos instantes. ¿Quieres ver todos los detalles de la jornada que compartieron? Dale al play y no te lo pierdas.

