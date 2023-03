Fabiola Martínez se desata al ritmo de Shakira tras su último 'pique' con Bertín Osborne

Fabiola Martínez está radiante y así lo ha hecho ver en su última publicación. Una de sus grandes pasiones es el baile y así lo demuestra habitualmente en su perfi público donde comparte todo tipo de contenido, ya sea dando el do de pecho o moviendo las caderas. No se le resiste ningún estilo y el último éxito de Shakira y Karol G no iba a ser menos. En este vídeo, la modelo venezolana se muestra más sexy qe nunca y ¡mueve las caderas como nadie! Tras el último 'pique' que tuvo con su ex pareja, Bertín Osborne, ¿será este baile una indirecta al igual que hacen las cantantes colombianas? Más allá de las bromas y, tras ver ya está solucionado entre ellos, es evidente que Fabiola se encuentra feliz, ¡solo hay que ver este vídeo!.

Loading the player...

El origen del 'pique' entre Fabiola y Bertín

El pasado 18 de febrero, Bertín Osborne desvelaba en 'Déjate querer', con su amiga Paz Padilla, lo que significaba el amor para él: "Muy enamorado o muy enchochado yo creo que no, solo sientes que quieres estar con esa persona [...] Estoy fenomenal solo". Unas palabras que dolieron mucho a Fabiola Martínez, la madre de sus hijos Kike y Carlitos y la persona con la que ha compartido su vida durante cerca de dos décadas. Entre lágrimas, la modelo explicó a Sonsoles Ónega que no reconocía al que ha sido su marido, junto al que ha vivido muchos años y muchas cosas como el nacimiento de sus niños: "Que lo diga teniendo dos hijos me duele mucho".

Fabiola Martínez confirma que ha arreglado el malentendido con Bertín: 'Le cuesta poner palabras a lo que siente'

Las palabras de Fabiola originaban un gran revuelo. De ahí, que Bertín decidiera compartir un video para explicar lo sucedido y dejar claro que si se casó es porque no podía vivir sin ella: "Yo llevo desde pequeño intentando averiguar qué es estar enamorado, como estamos hablando de sensaciones, de sentimientos, eso no se puede medir, no es como el contador de la luz (...) Me he casado con Fabiola porque no es que estuviera enamorado de ella, es que estaba fundido".

VER GALERÍA

El plan que compartieron Bertín Osborne y Fabiola Martínez tras la polémica entrevista del cantante

Tras esta aclaración, Fabiola volvió a sentarse en el programa de Antena 3 para contar que la polémica ya estaba solucionada: "Me cuadra lo que me ha dicho en su disculpa y yo también quiero pedirle disculpas por haber sido impulsiva. No he querido que la gente se posicione. Somos una familia que, a pesar de que lo hemos pasado mal, hemos intentado hacerlo lo mejor posible". Durante esta entrevista dejó claro que no quería justificar al padre de sus hijos pero que le conocía y sabía que "le cuesta mucho hablar de sentimientos"

Fabiola Martínez, dolida tras las últimas palabras de Bertín Osborne: 'Merezco respeto a esos casi veinte años juntos'