Fabiola Martínez confirma que ha arreglado el malentendido con Bertin: 'Le cuesta poner palabras a lo que siente'

Cinco días después de derrumbarse al escuchar a Bertín Osborne decir que nunca ha estado enamorado, y tras matizar el cantante sus palabras, Fabiola Martínez ha respondido. La colaboradora televisiva, mucho más serena que durante su anterior intervención, ha explicado en Y ahora Sonsoles que ha hablado con su exmarido para aclarar la situación y "no hay enfrentamiento ni estamos mal". Se han estado mandando audios en los que el artista ha pedido perdón, se ha mostrado "asustado por mi reacción" y ha reconocido que se equivocó.

En su primer mensaje, Bertín comenzaba diciendo que le hubiera gustado tener la conversación personalmente, pero no pudo ser porque Fabiola estaba de viaje. Se fue directamente al salir del plató de Antena 3 sin imaginar la repercusión que tendrían sus lágrimas en pleno directo. "Simplemente quise hacer un comentario de la filosofía del amor y la cagué", le dijo Osborne como explicación. La respuesta de su exmujer fue que la próxima vez pensara antes de hacer ciertos comentarios porque hacen daño.

Fabiola explicó hace unos días que no reconocía a Bertín. Siempre se sintió querida por él y por eso "no entendía por qué decía lo contrario". Ahora que han hablado y las piezas se han recolocado, indica: "Me cuadra lo que me ha dicho en su disculpa y yo también quiero pedirle disculpas por haber sido impulsiva. No he querido que la gente se posicione. Somos una familia que, a pesar de que lo hemos pasado mal, hemos intentado hacerlo lo mejor posible".

"Él es Bertín, no lo quiero justificar, pero lo conozco y sé que a veces se mete en su propia historia y no sabe salir de ahí. Es presentador, no filósofo, tiene que dedicarse a hablar de lo que sabe. De sentimientos le cuesta mucho hablar, le cuesta poner palabras a lo que siente y cómo se siente", ha dicho sobre el hombre con el que ha compartido casi dos décadas. Ha añadido además que su ex tiene una manera muy particular de querer y cree que "aprendemos a querer como nos han querido a nosotros, empezamos con nuestros padres y todo nos deja huella".

Padres de Kike (2007) y Carlitos (2008), el exmatrimonio ha intentado mantenerlos al margen de problemas y polémicas. Sin embargo, el pequeño vio a su madre llorando en el programa y reaccionó con gran madurez. "Ha sido más inteligente y maduro que Bertín y yo. Nos dijo a cada uno que era un tema que teníamos que hablar entre nosotros", ha relatado Fabiola. Estos días los pequeños están con el cantante, que habitualmente viven con su madre en Madrid, en un piso del que Martínez abrió las puertas a ¡HOLA!

El aprendizaje de Fabiola

La modelo venezolana reconoce que se separó queriendo mucho y escuchar a Bertín hizo que una de sus heridas se abriera: "Me dolió escucharle decir que nunca ha estado enamorado y me pregunté en qué lugar quedo yo". Le ha hecho saber que no está de acuerdo con lo que dijo, pero a la vez ha hecho una lectura de su propia reacción, que se produjo en un momento de dolor. "Fui muy espontánea e impulsiva, la misma crítica que le hice a él me la hago a mí misma: hay veces que hay que pensar un poco las cosas antes de decirlas. La reflexión de esto es que el aprendizaje es mutuo. De los errores se aprende y cuando hay niños tenemos que ser menos viscerales".

