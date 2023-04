El recuerdo que emocionó hasta las lágrimas a Lola Índigo

No pudo evitar las lágrimas al recordar lo que vivió con una niña, a la que sorprendió durante una cámara oculta. La cantante Lola Índigo reveló su lado más sensible al recordar una sorpresa en la que participó para encontrarse con una pequeña de ocho años cuyo sueño era conocerla. La cantante apareció en la pista de baile de un casting donde la pequeña participaba, un montaje organizado especialmente para ella. “Estoy superbien, es que estas cosas me tocan mucho. A mí todavía me cuesta asimilar que haya gente con esa emoción por las cosas que yo hago. Es superbonito” reconoció la artista sentada en El Hormiguero.

Durante aquella cámara oculta se puede ver a la niña ensayando unos pasos con las bailarinas de la intérprete (no fue consciente de quiénes eran) y, cuando ella aparece, se le abraza muy emocionada. “Los niños, que lo pillan todo con una ilusión... y Naroa en concreto. Me veo yo de pequeña, una niña que se presentó ahí con una profesionalidad y con una presencia que lo da todo. Me impresionó mucho, fue como verme a mí hace unos años. Y eso me ha tocado la patata muchísimo" aseguró secándose las lágrimas. Entre el público del programa presentado por Pablo Motos estaba precisamente la niña, que durante aquella sorpresa, cumplió uno de sus deseos más anhelados.

La granadina promociona estos días su nuevo trabajo El dragón, tercero de una trilogía musical que incluye los títulos Akelarre y La Niña. En uno de sus temas, El tonto, en el que colabora con el canario Quevedo, otro de los artista más relevantes del panorama, la intérprete hace referencia a las personas que han pasado por su vida y que le han hecho daño. “Es fácil empatizar” aseguró acerca del tema. En referencia al uso que se hace de las canciones para contar aspectos de la vida personal que duelen (un guiño a los recientes lanzamientos de Shakira en los que habla de su desamor con Piqué), con humor, dijo: “Es un peligro salir con un cantante. Ahora hemos decidido sacar el hacha”.

Hace unos días, en el programa Redflag del canal Luzu TV, reconoció que ella tampoco volvería a salir con un artista, tras la decepción que se llevó con una de sus parejas. Contó que en la aduana del aeropuerto de Chile le dijeron a su mejor amigo y peluquero, Cristo, que se separó unos momentos del grupo que la estaban engañando. Fue esto una decepción para ella que dejó de seguir de inmediato a su pareja, motivo por el que los fans apuntan a que podría estar hablando de Don Patricio, intérprete al que la cantante ya no sigue.

Lola Índigo se ha hecho un nombre encima de los escenarios gracias a su combinación de baile y canciones, una fórmula de éxito que comenzó con Ya no quiero ná y no ha hecho más que escalar posiciones en las listas. Sus conciertos son auténticos espectáculos en los que los detalles visuales apoyan a la perfección unas composiciones llenas de ritmo. El primer concierto de su próxima gira será el 8 de mayo en el Wizink Center de Madrid.