Lola Índigo se sincera sobre el trastorno alimenticio que sufrió cuando empezaba su carrera

Lola Índigo (o lo que es lo mismo Mimi Doblas) es una firme abanderada del movimiento body-positive como ha demostrado en numerosas ocasiones. La intérprete ha vivido en primera persona los problemas que puede provocar el no ajustarse a un canon establecido de belleza, una experiencia personal complicada de la que habla en el documental sobre su vida que se estrena en Prime Video. La niña repasa las distintas etapas en la vida de esta intérprete que, aunque ya se dio a conocer en el talent de baile Fama ¡a bailar!, saltó a la fama en OT 2018 y no deja de acumular éxitos. Unos episodios en los que, como aseguró Mimi, cuenta cosas de la que no suele hablar.

Precisamente una de ellas es el trastorno alimenticio que sufrió cuando trataba de hacerse un hueco en el mundo del baile. Confesó, sentada en El Hormiguero, que al principio no se atrevía a mudarse a Madrid porque en muchos de los castings a los que fue no la cogían por su físico. Se marchó entonces a China, donde la situación no mejoró. “Me decían que si quería trabajar tenía que estar como un palillo” dijo. Entonces empezaron sus problemas.

Aprendió a quererse

“Dejé de comer", apuntó. "Me mataba de hambre y estaba débil. Me mareaba mucho" explicó, recordando que le preocupaba comprobar su cambio físico en las fotografías y que su familia estaba muy inquieta. Fue consciente de que tenía esta enfermedad y se esforzó en superarla como señaló, defendiendo que hay que ser genuino y diferente. “Entendí que tenía que quererme un poquito más y cuidarme” aseguró, añadiendo que, aunque ahora su relación con la comida es sana. “Si tú eres 'diferente' o como quieras llamarlo, tienes que empoderarte en eso y decir 'me encanta como soy’” añadió.

En sus perfiles sociales, a Lola Índigo le gusta mostrarse como es, sin esconder su físico, sin retoques. Una naturalidad que demuestra además al referirse a esas cuestiones que en ocasiones avergüenzan. “Soy defensora de la celulitis. Yo la tengo, ¿quién no la tiene? El cuerpo es cambiante, el mío y el de cualquier chica que vaya a leer esto” escribió en una ocasión. Divertida, espontánea, carismática, Mimi logró poner el mercado discográfico a sus pies con Ya no quiero ná, el primer single que lanzó tras salir de OT (fue la primera expulsada) con su proyecto de música y baile al que bautizó precisamente con el nombre de Lola Índigo. Desde entonces no ha dejado de encadenar números 1.