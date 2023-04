Lola Índigo habla de la infidelidad de su exnovio: 'Nunca más voy a estar con artistas'

Lola Índigo está de estreno. Con motivo del lanzamiento el próximo 14 de abril de El Dragón, su tercer álbum y el que cerrará la trilogía musical que inició con Akelarre y siguió con La Niña, la artista de la localidad granadina de Huétor Tájar está inmersa en su promoción. La cuenta atrás ha comenzado, y lo ha hecho por todo lo alto. Por un lado, la cantante está ofreciendo un adelanto diario de cada single del disco hasta el día de su emisión y, por otro, ha dado unas sorprendentes declaraciones sobre su pasado sentimental que han fijado todas las miradas en ella y en la persona a la que se refiere.

Tal y como ha contado la intérprete de Tiki Tiki, "nunca más voy a estar con artistas", una decisión que tomó después de vivir una historia de lo más surrealista y que hasta ahora era desconocida. Lola Índigo, que este 1 de abril sopló las velas de su 31 cumpleaños, se ha sincerado en su visita al programa Redflag del canal Luzu TV y ha recordado lo que le ocurrió hace unos años durante un viaje a Chile, algo que le marcó a nivel personal.

Con una gran sonrisa que evidencia el gran momento que vive en la actualidad y los aprendizajes que sacó de lo ocurrido, ha comenzado contando que iba acompañada de Cristo, su mejor amigo y peluquero, a quien pararon en la frontera porque le faltaba una documentación. Fue entonces cuando este, que estaba solo porque la artista y el resto del equipo había seguido con el recorrido, mantuvo una conversación con un policía. En dicha charla, el hombre le reveló que el que era novio de Lola Índigo le mandaba mensajes a su prima: "En la aduana de Chile le dijeron a Cristo que yo tenía unos cuernos como el padre de Bambi, que igual yo lo sabía, pero...".

Cuando Cristo le contó todo lo sucedido a Lola Índigo, esta tomó la decisión de dejar de seguir en redes sociales al que había sido su pareja porque no quería saber nada más de él. Pese a que tenía sus sospechas de esa infidelidad, lo que verdaderamente sorprendió a la damnificada fue que la noticia llegara hasta tan lejos: "¿No te bastó España? Así de bien acabé yo con él", ha revelado haciendo gala de su característico sentido del humor, al tiempo que ha confesado que "la verdad es que me he quedado nueva" al contarlo.

Aunque en ningún momento ha dado el nombre del aludido e indiscutible protagonista de la narración, a muchos de los seguidores de la intérprete se les ha venido una persona a la cabeza: Don Patricio, cuya cuenta no sigue. Además de haber eliminado todo rastro de la historia de amor que compartieron, en el coloquio ha dejado caer que el exnovio del que habla era un artista. No obstante, bien podría referirse a otra relación que no haya trascendido a la luz pública. En su visita al formato también ha dicho que, aunque le gusta gustar y el coqueteo, nunca ha sido desleal a ninguna de sus parejas porque es "súper fiel" y nunca ha sentido esa necesidad.

