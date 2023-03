Lola Índigo se hace viral bailando 'Torero' en la boda de Lele Pons ¡con el mismísimo Chayanne!

Loading the player...

La boda de Lele Pons y Guaynaa, celebrado el pasado 4 de marzo en Miami, se convirtió en una gran reunión de influencers, modelos, cantantes y personalildades muy conocidas que nos han regalado momentazos de todo tipo. Allí estuvieron Paris Hilton, Sebastián Yatra, Aitana, Anitta.. no se lo perdieron. Tampoco Lola Índigo, quien ya había acudido a la despedida de soltera y se divirtió mucho en el enlace. Pero, además, la artista protagonizó un momento de lo más comentado que no ha tardado en hacerse viral: durante la fiesta, la cantante bailó muy entregada el tema Torero... ¡junto al mismísimo Chayanne! Dale al play y no te lo pierdas.

