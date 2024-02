El comentado mensaje de Rafa Méndez a Lola Índigo 20 años después de 'Fama ¡A bailar!'

Fue uno de esos momentos de la televisión que son difíciles de olvidar. Era 2004 y Miriam Doblas, más conocida actualmente como Lola Índigo, tenía solo 18 años. Trataba entonces de hacerse un hueco en el mundo del espectáculo, que le apasionaba, hasta el punto de dejarlo todo para participar en el talent televisivo Fama ¡A bailar! En una de las clases, uno de los profesores Rafa Méndez perdió la paciencia después de comprobar que no acertaba con los pasos de la coreografía que acababa de explicar y le espetó: "Mimi, ¡fuera de la clase! ¡Eres un estorbo para mi vista! ¡Eres un cuadro! ¡Chao!". Y ella obedeció. Veinte años después la artista es una de las más aclamadas del mercado, hasta el punto de que cuelga el cartel de completo en todos sus conciertos.

Volvió a desatar Mimi la locura en el escenario de la final de OT 2023 con su mezcla de música y baile. Fue precisamente la edición de 2017 de este talent la que le dio una nueva oportunidad de brillar y, aunque fue expulsada la primera, su propuesta fuera arrasó. Desde entonces no ha hecho más que sumar, algo que ha reconocido una vez más Rafa. "Te dije que eras un estorbo para mi vista. Te tiraron en la primera gala de OT. Hoy eres una guerrera que pone a todo el mundo en su sitio y el primero a mí… Mi mi mi mi mi" escribe el coreógrafo junto a un vídeo de su show en la final. Sus palabras han sido muy aplaudidas y comentadas por los seguidores de la artista que se alegran de que el bailarín sepa ver su talento.

No es la primera vez que Mendez alaba a quien fue su alumna, pues ya lo hizo en el talent The Dancer, en 2021, en el que ambos coincidieron como jurado. Tras valorar a una concursante le comentó que siempre se puede mejorar y puso de ejemplo a Mimi, que se sentaba a su lado. "Hace 12 o 13 años, esta señorita que está aquí entró en una clase y no pillaba absolutamente nada. Estaba desconcentrada. Tenía sólo 18 añitos. Ha pasado el tiempo y me ha dado una bofetada en toda la cara" dijo. En otras ocasiones el artista le ha dedicado mensajes muy cariñosos, asegurando que este episodio del pasado se lo tienen que tomar con humor. "Qué persona tan increíble Rafa. Yo flipo un montón y es una persona que quiero tener a mi lado siempre porque, gracias a personas como Rafa, yo he tenido maestros que me han enseñado a, cuando he llegado a tener esta posición, saber utilizarla bien. Ha sido un gran maestro" dijo una vez.

En la final de OT, Lola Índigo anunció una increíble noticia que tiene revolucionados a sus fans. La artista llevará su show de baile y música al Santiago Bernabéu en un concierto en 2025, una cita sin duda ineludible para quienes la siguen desde su paso por OT. Su último disco El dragón ha salido de gira por diversas ciudades españolas arrasando en cada cita y llegará en unos meses al recinto más emblemático de la capital, con un aforo de más de 80.000 personas.