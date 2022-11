Todo sobre Lola Índigo, de ser la primera expulsada en OT a convertirse en una estrella

Loading the player...

La conocimos como cantante hace cinco años, cuando ella tenía 25, en una de las ediciones más exitosas de Operación Triunfo. En aquel momento se presentó con su nombre real, Miriam 'Mimi' Doblas, y fue la primera expulsada del talent show. Pero no tardaría en resurgir como Lola Índigo, con una nueva identidad, una fuerza arrolladora y un éxito bajo el brazo, Ya no quiero ná. Desde entonces, su carrera solo ha ido en ascenso. Ella es la artista detrás de canciones muy conocidas, ha hecho colaboraciones con grandes estrellas, participado en varios programas y ganado premios, además de dejarnos sin aliento con sus movimientos de baile. Ahora, Lola Índigo vuelve anunciando un nuevo disco para 2023, El Dragón, y sus fans no pueden esperar más. Dale al play para conocer todo sobre ella.

