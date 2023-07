La gran sorpresa de 'La Voz Kids', Lola Índigo tendrá un sillón de coach en el programa

Ya es oficial, habrá una nueva entrega de 'La voz Kids'. Cuando está a punto de terminar la actual edición del talent show: el sábado 8 de julio se conocerá quién será el pequeño con la mejor voz, fuentes de la cadena ya han confirmado quiénes serán los coaches de la nueva entrega que se estrenará próximamente. La gran sorpresa ha sido Lola Índigo, la cantante y exconcursante de Operación Triunfo y Fama a Bailar se une al programa en el que se encontrarán tres de los coaches que estuvieron en la primera edición del formato, Melendi, Rosario Flores y David Bisbal. Los cuatro lucharán por tener las mejores voces en sus equipos.La artista se estrena en el sillón de los coaches, pero ya participó en el programa como asesora junto a Sebastián Yatra en 'La Voz Kids 7' y en 'La Voz 9' de la mano de Luis Fonsi.

El recuerdo que emocionó hasta las lágrimas a Lola Índigo

Lola Índigo habla de la infidelidad de su exnovio: 'Nunca más voy a estar con artistas'

Lola índigo que se ha mostrado encantada de participar en el Talent Show: "Me hace muy feliz estar este año como coach en 'La Voz Kids', los que me conoceis sabeis la ilusión que me hace y la vocación que tengo con los chavales me voy a morir de amor, gracias por la oportunidad", ha dicho. Ya está buscando quién será su asesor, alguien de la nueva escuela, una cara joven que esté comenzando en la industria musical. En esta nueva entrega del programa las grandes ausencias han sido Sebastián Yatra y Aitana Ocaña.

Lola Índigo cuenta, emocionada y con mucho humor, cómo fue su comentado encuentro con Chayanne

Cuando salió de 'Operación Triunfo 2017', la cantante irrumpió en el panorama musical con el proyecto 'Lola Índigo',en el que se mezclan la música y danza, dándole una gran importancia a esta última, ya que la intérprete cuenta en sus conciertos con la participación de grandes cuerpos de baile. La artista ha lanzado tres discos, 'Akelarre', en el que destaca su primer single 'Ya no quiero Ná', que cuenta actualmente con más de 97 millones de reproducciones. Su segundo disco, 'La Niña', en el que se encuentran éxitos cómo 'La Niña de la escuela' junto a Belinda y Tini Stoessel. Y su último disco 'El Dragón', su trabajo más personal y con el que de nuevo la artista ha batido récords, alcanzó el número 1 de ventas en España.

Lo que inició como un proyecto en España para Lola Índigo, pronto se ha convertido en un éxito a nivel mundial, el pasado verano la cantante comenzó su primera gira internacional en la que visitó México, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay y Guatemala.La cantante además acumula algunos premios, en el año 2019 poco después del inicio de su carrera recibió el MTV Ema Winner "Best Spanish Act", además del premio Odeón a Artista Urbano, Los40 Music Awards a Artista o grupo revelación del año, a Mejor videoclip y a Mejor directo, entre otros.