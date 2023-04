Muere Don Mauro, cómico y actor de 'La que se avecina', 'Aida' y 'Hospital central', a los 58 años

Fallece el actor, cómico y músico Mauro Muñiz, popularmente conocido como Don Mauro, a los 58 años de edad. La noticia de su fallecimiento ha trascendido gracias a la Academia de Cine y algunos compañeros de profesión, como el cómico Luis Piedrahita, que lamentaba su muerte con estas palabras: "Ha fallecido Don Mauro. Un cómico de pura cepa, uno de los de siempre. Un tío comprometido, culto y conocedor. Un clásico. DEP".

Hijo de los periodistas Paloma de Urquiza y Mauro Muñiz y hermano de la eurodiputada socialista María Muñiz, don Mauro comenzó su carrera artística como pianista y compositor de diferentes grupos de música como La Cabra Mecánica, donde ejerció como teclista. No obstante, se dio a conocer entre el gran público con sus monólogos de humor en Paramount Comedy a principios de los 2000, donde participó en programas de humor como La hora chanante con Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla o Pablo Chiapaella.

Además de su faceta cómica y musical , destacó como actor de películas como Pagafantas, 3 bodas de más o Perdiendo el este, y en series de éxito como Aida, Hospital Central, Los hombres de Paco, Sin tetas no hay paraíso y La que se avecina. En menos de un mes los fans de La que se avecina se tienen que despedir de uno de los actores después de que el pasado 30 de marzo falleciera Laura Gómez-Lacueva a los 48 años víctima de un cáncer.

En televisión también participó en programas como Vigilante de la tele, programa presentado por Manu Carreño y en TVE en el programa Carta de ajuste, con José María Íñigo y Minerva Piquero, y puso voz a campañas publicitarias de primer nivel como Domino’s Pizza y Aquarius. Y en teatro protagonizó La Fuga junto a Amparo Larrañaga, Kira Miró y José Luis Gil, su compañero en La que se avecina y que se recupera de un ictus, así como la adaptación del best seller de John Gray, Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.

"Demasiado pronto, amigo. Todavía sin creérmelo. DEP Mauro. DON MAURO, con mayúsculas", le enviaba Berta Collado como mensaje de condolencia. "Coincidimos pocas veces, pero las suficientes para comprobar que era diferente al resto. Se ha ido un gran actor y un gran cómico. Descansa en paz, compañero", ha señalado Luis Larrodera. "Acabo de conocer la noticia de tu partida y no lo encajo, no me lo creo, no me lo pienso creer nunca. Un señor de pies a cabeza, un tipo al que envidiar su descomunal y poliédrico talento, una persona empática, un compañero intachable. Hubiera dado todo por parecerme solo un poco a él. No sé qué decir, siento como una chaqueta de fuerza atenazándome. Te quiero, Mauro Muñiz. Te quiero, "Marqués de Urquiza", se despedía Miguel Ángel Hernando "Lichis" de La Cabra Mecánica.