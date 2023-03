Fallece la actriz Laura Gómez-Lacueva, de 'El pueblo' y 'La que se avecina', a los 48 años

La actriz Laura Gómez-Lacueva ha fallecido a los 48 años tras una larga enfermedad. Según ha podido conocer el periódico El Heraldo de Aragón, la intérprete zaragozana sufría cáncer desde hacía varios años y ha fallecido debido a las complicaciones derivadas de la enfermedad. Conocida por el gran público por sus interpretaciones en series como Aída, El pueblo, Cuéntame o La que se avecina, también trabajó en películas tan laureadas como El reino, de Rodrigo Sorogoyen, ganadora de siete premios Goya, Las niñas, de Pilar Palomero, que obtuvo cuatro premios de la Academia, y La novia, de Paula Ortíz, galardonada con dos 'cabezones'.

-'La que se avecina' se despide de otro de los rostros más populares de la serie

VER GALERÍA

La actriz que dio vida a Greta en la exitosa La que se avecina estudió en la Escuela de Teatro de Zaragoza y su primer gran trabajó llegó gracias al espacio Oregón Televisión, un programa de humor de Aragón TV, donde se ganó el aplauso del público por sus imitaciones. En 2011 debutó en el cine con De tu ventana a la mía, para después incorporarse al reparto de series tan populares como Cuéntame, Aída o El Pueblo. Poco a poco se fue convirtiendo en una actriz secundaria habitual tanto en televisión como en el cine. Su primer papel protagonista llegó con Historias lamentables, de la mano del director Javier Fesser, en 2020.

-José Luis Gil cumple 65 años recuperándose poco a poco y arropado por los suyos

A su vez participó en uno de los cortos preeleccionados a los Oscar, Plastic Killer, de Josep del Pozo, y era también conocida es su labor en el teatro, con su propia compañía, La Extinta Poética, en obras como Yerma, La venganza de Don Mendo, Gala contra Gala o Sonetos de amor y otros delirios.

VER GALERÍA

A lo largo de la tarde de hoy familiares, amigos y compañeros de profesión podrán despedirse de Laura Gómez-Lacueva en la sala 6 del tanatorio del cementerio de Torrero en Zaragoza, que acogerá el velatorio desde las 16.00 hasta las 20.00 horas. Y mañana viernes de 10.00 a 14.00, su cuerpo será velado durante toda la mañana y a continuación se oficiará un responso por su eterno descanso a las cuatro de la tarde, según informa el diario aragonés.

Alberto Caballero, director de dos de sus series más conocidas El Pueblo y La que se avecina, ha querido rendirle un último homenaje a una de sus actrices. El director ha asegurado sentirse completamente "devastado" tras conocerse el fallecimiento de su compañera. "Pocas veces hemos conocido a alguien que mezcle talento y calidad humana en semejantes cantidades. La vida a veces es muy injusta. Un beso, cielo. Te recordaremos siempre", escribía en su perfil público. Un mensaje de despedida al que se unía la otra guionista y directora de la serie, Laura Caballero, que destacaba de ella su risa."La risa de Laura era el mejor virus que se te podía meter en el cuerpo. Me siento hiper privilegiada de haberla disfrutado y de haber aprendido de ella, del talento tan poderoso que tenía. Ahora mismo se me come la pena y no sé cuánto tiempo tardaremos en asimilar que ya no está. Te vamos a recordar muchísimo, preciosa. Eras la Fukushima del buen rollo", señalaba.