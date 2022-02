'La que se avecina' se despide de otro de los rostros más populares de la serie

La que se avecina dice adiós a uno de los rostros más populares de la serie. Víctor Palmero ha abandonado la ficción después de ocho años dando vida al personaje de Alba, la hija transexual de Berta y Antonio Recio. Así lo ha confirmado el propio actor a Fórmula TV: "Me ha hecho tremendamente feliz currar con Laura, Alberto y todo el elenco de ‘LQSA', pero a día de hoy tenía muchos proyectos teatrales que me apetecía enfocarme en ellos y he decidido darme una pausa con el personaje". El intérprete ha sido nominado como mejor actor revelación en los premios de la Unión de Actores por su obra de teatro Johnny Chico, con la que se encuentra de gira por toda España, motivo por el cual no ha podido compaginar este y otros proyectos sobre las tablas con la popular serie cómica de los hermanos Caballero.

-Víctor Palmero (La que se avecina) cuenta su experiencia como voluntario en la lucha contra el virus

VER GALERÍA

No obstante, no descarta regresar en un futuro. "No descarto que Alba pueda volver, porque he sido muy feliz", dice el actor que se siente muy agradecido por la oportunidad que le brindaron con esta popular y exitosa serie, que tendrá un total de quince temporadas, como así han avanzado la cadena. Además de su gira teatral, Palmero estrenará en septiembre la película de Martín Cuervo, Todos lo hacen, en la que ha trabajado junto a Toni Acosta, Carlos Santos, Pablo Carbonell, Andrea Duro, Kira Miró y unas de sus queridas compañeras en La que se avecina, Macarena Gómez.

La serie sobre la comunidad de vecinos más popular de la pequeña pantalla está a punto de dar el pistoletazo de salida al rodaje de su temporada número 13, en la que ya no estará Víctor Palmero. "No estaré, pero tengo muchísimas ganas de saber qué va a pasar con la nueva temporada y sus nuevos platós", decía el intérprete, que seguirá muy pendiente de todo lo que ocurra entre los vecinos de Mirador de Montepinar. A mediados de 2020 ya desmantelaron todos los decorados del edificio en el que rodaron durante 13 años la serie y buscaron un nuevo emplazamiento para el rodaje.

-Petra Martínez, de 'La que se avecina', una de las favoritas para lograr el Goya con 77 años

VER GALERÍA

En la nueva temporada podrá haber otras ausencias como la de José Luis Gil, que sufrió un ictus el pasado mes de noviembre y un mes después recibió el alta hospitalaria para proseguir con su recuperación en casa. Además del susto del intérprete que se mete en la piel de Enrique Pastor, otros protagonistas como Jordi Sánchez o Cristina Medina, también han tenido que hacer frente a serios problemas de salud. El actor que se mete en la piel de Antonio Recio tuvo que ingresar en la UCI por coronavirus y llegó a estar semanas en estado crítico. Por fortuna se recuperó y un mes y medio después de su ingreso recibía el alta agradeciendo la labor de todo el equipo médico que le había salvado la vida. Por otro lado, la actriz Cristina Medina, Nines en la ficción, anunció en septiembre que padece cáncer de mama y después de unos meses de tratamiento en los que no ha perdido el optimismo ya ha empezado a recuperar el pelo y para paliar las secuelas ha iniciado una rutina de ejercicio que le ayuda a combatir los dolores musculares. Un año muy delicado en cuestiones de salud para algunos de los protagonistas de la serie.

-Antonio Pagudo se despide de 'La que se avecina': 'Gracias por todo'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.