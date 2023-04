Demet Özdemir, estrella de las telenovelas turcas, pone fin a su matrimonio ocho meses después de su boda

Demet Özdemir es, sin duda, la reina de la comedia romántica en Turquía. Son múltiples las veces en las que la hemos visto vestirse de blanco en la ficción, dar el 'sí, quiero' y cumplir con aquello de "fueron felices y comieron perdices". El pasado 28 de agosto, esa escena dejaba de ser parte de un guion y la bella intérprete de Erkenci kus pasaba por el altar en la vida real con el músico Oğuzhan Koç en una boda de ensueño en la que estuvieron rodeados de todos sus familiares y amigos. A diferencia de sus personajes, la protagonista de Habitación 309 no ha tenido un final feliz y, tan solo ocho meses después de su enlace, la pareja ha puesto fin a su matrimonio.

Hace tan solo unas semanas, Demet Özdemir reconocía que estaban atravesando por una crisis, pero trataba de quitarle hierro al asunto y salía al paso afirmando que "es cierto que hay problemas en nuestro matrimonio. Pero todo matrimonio tiene problemas". No han conseguido superar esrtas dificultades y ahora la pareja ha confirmado su separación definitiva.

A través de un escueto comunicado que han compartido en sus perfiles, han anunciado su decisión de romper con su vida en común e iniciar el proceso de divorcio. "Es cierto que hemos decidido terminar nuestro matrimonio al ver que no hemos sido capaces de llevarlo adelante durante algún tiempo", así ha comenzado la pareja el texto con el que aclaran su nueva situación.

No es un momento sencillo para la protagonista de El mundo y yo y el músico que saben que, separar sus caminos, no solo les afectará a ellos, sino también a su entorno más cercano. "Sabemos que esta decisión, que hemos tomado dentro del marco del respeto y el entendimiento mutuo, afectará también a nuestras familias y haremos todo lo posible para llevar este proceso de la manera más sensible para no contrariarlos", han expuesto de forma conjunta.

En el delicado punto en el que se encuentran, han pedido además la ayuda y el respeto de los medios de comunicación para superar este doloroso momento de la mejor manera posible. "Les rogamos a ustedes, miembros de la prensa, que aborden este proceso con la misma sensibilidad", han solicitado., finalizando de este modo su comunicado.

Con esta declaración escrita, la protagonista de Mi hogar, mi destinol y Oğuzhan Koç ponen fin a su matrimonio después de no haber podido superar una grave crisis en su matrimonio de la que la prensa turca llevaba hablando desde el pasado mes de marzo. En ese momento, los medios otomanos llegaron a asegurar que Demet Özdemir había abandonado el domicilio familiar para regresar a la casa que tenía en el distrito de Zekeriyaköy.

Al parecer, tal como informaban los medios turcos, el detonante de la crisis habría sido un desencuentro durante la fiesta de cumpleaños que, algunos amigos de la actriz, le habían organizado con motivo de su 31 cumpleaños el pasado 26 de febrero. Aparentemente, el comportamiento de Koç en la celebración habría molestado mucho a su esposa quien, ese mismo día, tomaba la decisión de no volver a casa junto a su marido que, tras varios días y después de disculparse, conseguía el perdón de la artista.

Las cosas entre ellos no terminaban de mejorar y, unos días después, la intérprete de Adim Farah (Mi nombre es Farah) volvía a abandonar el hogar que compartía con su marido. Ante los crecientes rumores de crisis, la actriz decidía dar la cara y reconocía que las cosas entre ellos no iban bien. Problemas que no han conseguido solucionar y que les ha llevado a poner punto y final a su relación.

Tras ser confirmada la noticia por sus protagonistas, este viernes, Oğuzhan Koç, que se encontraba en el barrio de Taksim, en Estambul, era preguntado por los reporteros que le esperaban en la calle. El cantante de Yalanı Bırak, de 37 años, no ha querido hacer declaraciones y se ha limitado a responderles afirmando que 'he hecho un comunicado con Demet, nos vamos a divorciar. Todo lo mejor", ha dicho mientras se subía rápidamente a su coche y abandonaba el lugar.

La historia de amor de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç

A finales de 2020 se extendía el rumor de que Demet Özdemir, la inolvidable Sanem de Pájaron soñador, estaba saliendo con el músico Oğuzhan Koç. Anteriormente, la protagonista de Dünyayla Benim Aramda había negado todos los rumores en los que se la relacionaba con el cantante, declarando que solo eran buenos amigos, parece que esa amistad fue evolucionando hasta que se convirtieron en novios a principios de 2021.

Un romance que hicieron público compartiendo unas fotos con sus seguidores en las que se les veía felices mostrando lo enamorados que estaban, poses que han seguido repitiendo hasta el día de hoy. El 14 de febrero de 2022, Día de los enamorados, la pareja daba un paso más en su relación y se comprometían tras superar una pequeña crisis.

En junio celebraban una preciosa pedida de mano y el 28 de agosto se daban el 'sí, quiero' y se juraban amor eterno en una boda de cuento celebrada en el Six Senses Hotel, que se encuentra a orillas del Bósforo, en Estambul, donde celebraron el día más feliz de su vida junto a sus seres queridos. Pero la eternidad ha sido más corta de lo esperado ese mágico día y ahora separan sus caminos definitivamente.