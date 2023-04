La declaración de amor de David Cantero a Berta Caballero, la mujer de su vida

David Cantero es muy discreto con sus sentimientos. Sin embargo, cada 3 de abril hace una excepción para gritar su amor por Berta Caballero, la diseñadora de interiores con la que comparte su vida desde hace más de dos décadas. El presentador de Informativos Telecinco ha compartido esta imagen junto a su mujer para desearle feliz cumpleaños. "My love", ha escrito, demostrando que siguen tan unidos como el primer día y que tienen el mismo gusto a la hora de vestir, pues los dos han posado para la foto con gorra, gafas de sol y ropa deportiva.

VER GALERÍA

La felicitación de Cantero ha sido muy aplaudida por sus seguidores. "Bonita manera de declarar el amor", ha comentado uno de ellos. "Dos almas gemelas", ha señalado otro. "Qué bonito que después de tanto tiempo alguien te diga my love", ha añadido un tercero. Además, les han deseado felices vacaciones, unos días de descanso que el periodista pasará en plena naturaleza y disfrutando de sus aficiones: la música, el dibujo y su querido beagle.

- David Cantero, sobre su hijo, el periodista Álvaro Berro: 'No es un enchufado'

El presentador y la diseñadora de interiores llevan juntos 26 años y tienen dos hijos en común, Adriano (2004) y Alejandro (2006). "Berta me ha dado lo mejor en todos los sentidos y dos hijos maravillosos, ¡lo mejor de mi vida!", dijo Cantero en plena pandemia. "Hemos pasado juntos de todo, crisis terribles y buenos tiempos, etapas de serenidad y de incertidumbres, momentos dulces y amargos, pero ¡sigo queriendo estar cada minuto a su lado! ¡Y no conozco mejor persona con la que pasar la existencia ni vivir un confinamiento, por largo que sea, soy muy afortunado!", añadió.

VER GALERÍA

Cantero lo tiene claro: ha nacido para ser padre

Cantero, de 62 años, también es padre de Álvaro Berro, fruto de su primer matrimonio con Carmen Berro. El joven, de 32 años, ha seguido los pasos profesionales de su padre como periodista y ahora trabaja en un nuevo proyecto televisivo en Sevilla. Adriano y Alejandro, por su parte, no llegan a los 20, pero parece que no van a ser periodista. Adriano estudia composición musical y Alejandro quiere dedicarse al diseño gráfico. "Con mis tres hijos me llevo muy bien, pero los dos pequeños son todavía adolescentes y con Álvaro ahora tengo una relación de hombre a hombre", afirmó en una entrevista concedida a La Vanguardia. "Sólo deseo que se me permita ver a mis tres hijos convertidos en hombres en buenas personas, humildes y que que que hayan conseguido trabajar y desarrollarse en lo que les hace felices", añadió.

Loading the player...

Atractivo, surfero y periodista como su padre: descubrimos a Álvaro, el hijo de David Cantero